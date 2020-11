A Roberto Moldavsky le fue mal con el seso y quedó eliminado de Masterchef Celebrity

lunes, 2 de noviembre de 2020 00:16

Este domingo, Masterchef Celebrity (Telefe) sumó un nuevo eliminado. Se trata de un participante muy querido y divertido que pasó una mala noche en la cocina: Roberto Moldavsky.

El cuarto eliminado del programa más visto en la Argentina, se sometió a cocinar sesos en pastas pero le salió con una consistencia y sabor que lo mandó derecho a quedar fichado por el jurado para salir del certamen.

"La pasé muy bien. Es como que me colé en un avión, en un crucero que no tenía que estar y me metí. Aprendí muchas cosas y la pasé muy bien, estuvo muy bueno y aprendí", dijo Moldavsky al momento de despedirse.

Luego agregó: "la felicidad es la suma de buenos momentos. Y eso fue MasterChef para mí, un gran momento para mi vida".

Por su parte, el jurado le hizo la devolución con palabras emotivas. El primero fue Germán Martitegui, quien señaló que lo vio "muy cómodo e histriónico": "al principio te vi incómodo, pero eso fue cambiando. Al final mostrarse tu típico humor. Te vamos a extrañar"

Damián Betular reconoció que "fue muy lindo verte, siempre tomado todo con mucho humor pero algo aprendiste y te llevas. Gracias por eso y un placer conocerte".

Finalmente Donato agregó: "dejando Masterchef, dejas un muy buen recuerdo. Con tu gran humor nos diste una mano".

En la Gala de Eliminación los participantes debieron realizar sorrentinos con seso como ingrediente principal y una salsa a elección. Quienes recibieron más elogios de parte del jurado por su trabajo fueron Federico Bal y Claudia Villafañe.

Ya fueron eliminados de MasterChef Celebrity el actor Ignacio Sureda, Martín Fabio El Mono de Kapanga y Patricia Sosa.

Al despedirse, Moldavsky señaló que lo que vivió fue "como unas vacaciones y la pase muy bien" y detrás de escena agregó: "no se si existe la felicidad como concepto siempre digo que hay que sumar buenos momento, eso es masterchef la suma de buenos momentos para mi vida".