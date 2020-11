Moldavsky tras la eliminación de Masterchef: "me dolió irme"

lunes, 2 de noviembre de 2020 00:42

Roberto Moldavsky quedó eliminado de Masterchef Celebrity y tras su partida destacó que todo el certamen le llenó el alma, que fue muy feliz y confesó que le hubiera gustado que su madre viera hasta donde llegó: la cocina.

El humorista compartió un vivo en Instagram con Flor Vigna y se mostró ansioso por volver al teatro, que es su lugar hoy en el mundo. Al comenzar la transmisión, mostró una remera muy especial que hace alusión a uno de los platos que lo marcó en el certamen.

"La remera me la regalaron después de la tortilla de papa que hice. Me la mandaron unos amigos", comenzó contando a la vez que mostraba el diseño de la remera que usaba para esta noche especial.

"Me estoy agarrando de los pelos porque quedé eliminado", agregó con humor y luego reveló que "el temor que teníamos era irnos primero, eso nos aterrorizaba. Cuando pasé 3 o 4 programas me daba cuenta que pegaba en el palo".

"No la pasaba mal, porque cuando llegas no con tantas expectativas, te vas sorprendiendo. El primer programa me costó un poco porque intenté cocinar y me dieron para que guarde y tenga. La pasé muy bien, me hubiera gustado quedarme. Me la veía venir todas las semanas. Venía zafando", señaló subrayando que "cuando vi el seso dije me voy hoy".

Luego Flor le preguntó si se sintió "incómodo" por no poder mostrar más su faceta con el humor en el programa y por momentos quedar consumido en una preparación de cocina. Pero él destacó que no se sintió mal porque hay un equipo muy bueno de participantes y jurado.

"En el primer programa estaba asustado y arrancar con Martitegui es fuerte. Me llevo bárbaro con él, me encantó conocerlos. Al Tano Donato lo conocía un poco y quería conocer a Damián Betular. Tenía muchas ganas de conocerlos y fue muy copado. Me dolió irme", subrayó.

Por otro lado, señaló que la pasó "increíble" y explicó: "encontré con el humor, mi lugar, era muy divertido todo, los comentarios eran divertidos, habíamos armado buena onda con muchos de los chicos. Lo bueno que el elenco es muy diverso, heterogéneo".

Un párrafo a parte le dedicó a su familia pero muy especialmente a su mamá que le hubiera gustado que lo acompañara en esto: "cocinaba increíble. Pensaba para mi adentro cómo me hubiera gustado que mi vieja viera que llegue a la cocina a través del humor y me hubiera dicho de todo: por qué no lo haces así".

También confesó que "de todas las vidas que viví, esto es lo más divertido y lindo que hice"

Ahora Moldavsky tiene la mirada puesta en sus proyectos personales de la mano del teatro y con una película que quedó truncada cuando empezó la pandemia pero que ahora con protocolos volvería al ruedo.

"No hice streaming porque me da cosas hablarle a la computadora y la risa de la gente me potencia mucho. Tengo muchas ganas de volver, ver a la gente reirse. Sueño con ese momento de salir al escenario y lo que voy a decir, cuando salga por primera vez y agarre el micrófono y diga 'estamos acá y sobrevivimos'. Se que va a llegar", finalizó.