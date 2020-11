¡De la bici a la pileta!: Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan a pleno de la nueva casa

lunes, 2 de noviembre de 2020 09:27

Desde este fin de semana, Fabián Cubero y Mica Viciconte disfrutan de su "nueva vida". Es que la pareja decidió dejar el lujoso departamento que alquilaban en Villa Urquiza para pasar a compartir una enorme casa en un barrio privado de Buenos Aires.

La rubia y el futbolista fueron compartiendo en sus historias de Instagram el importante momento que estaban protagonizando y recibieron mensajes de apoyo y buenos deseos de sus seguidores. El lugar elegido es un country de zona norte, donde tienen un amplio jardín con quincho, una parrillada y piscina que ya aprovecharon este domingo con el sol radiante de la primavera.

La mudanza la hicieron en dos tramos, uno la semana pasada y otro este fin de semana y con ellos se fue su perrito que también ya "inspeccionó" todo el lugar y disfrutó de correr y jugar al aire libre.

La primera en ir a visitarlos fue Cinthia Fernández, que es vecina de ambos, y les llevó una caja con un regalo que no mostraron qué era. La panelista de Los Ángeles de la Mañana, LAM, llegó a la casa con su pijama de Los Simpsons y se mostró muy contenta con la pareja como vecinos.

"Para los que dicen que Cinthia es mala", dijo Mica en una filmación y luego agregó: "me trajo un regalito".

Luego este domingo en la tarde, la pareja salió a "conocer" el lugar donde viven con un pase en bicicleta. Ambos recorrieron el lugar y lo dejaron registrado en un video que fue grabado en vivo en las historias de Instagram.

Adiós al "sucucho"

A mediados de octubre pasado un escándalo se desató entre Mica Viciconte y Yanina Latorre. Es que esta última hizo un comentario sobre el lugar en el que vivía la mujer de Cubero y que generó que ella salga a contestarle.

"¿Estás molesta por lo que dijo Yanina?", le preguntaron sobre la transmisión en vivo on line de Yanina Latorre junto a Lizardo Ponce en la que comparó el departamento donde vive la modelo junto a Fabián Cubero con la "mansión" en la que habita Nicole Neumann, ex del deportista.

"Eso no me quita el sueño chicos, por Dios. Yanina no me interesa", expresó Mica en la escalera de LaFlia. Luego arremetió: "decir 'vive en un sucucho' está fuera de lugar"

Al escuchar estas palabras, Latorre aclaró en LAM que el video al que hace referencia Mica: "está editado, cortado. No es mi opinión, sino que contábamos de lo que dijo Nicole Neuman, hace 6 meses y si la hubiera criticado alguna fans de ella me hubiera levantado (...). Antes de saltar que lo vea entero".

Todo empezó cuando Ulises Jaitt filtró en su cuenta de Twitter un video en la que se ve a Yanina diciéndole a Lizardo: "Me las imagino a las pibas. La casa de Nicole es una mansión, divina, hermosa, con mucama. La otra... Mica Viciconte vive en un sucucho alquilado en Palermo".