"Estamos teniendo una conexión", una participante de MasterChef confesó su sueño con un jurado

jueves, 19 de noviembre de 2020 08:14

Durante la noche de beneficios en MasterChef Celebrity, los participantes que cocinaron "mejor" en la semana, se sometieron a un nuevo desafío, el de tener que "pescar" las proteínas con las que debían cocinar.

Después de un divertido momento, en el que algunos de ellos se sorprendieron ante la nueva dificultad, una inesperada confesión surgió a la hora de tener que presentar los platos al jurado.

Una de ellas fue Leti Siciliani, a quién le exigieron ser la mejor después de ausentarse por varias galas y "zafar" de una sentencia y jornada de eliminación. Si bien el martes lo logró cocinando las mejores empanadas patagónicas con cordero, este miércoles no tuvo la misma suerte.

"¿Estás acostumbrada a comer pescado?", le preguntó Dolli Irigoyen. "No como pescado, pensaba que no me gustaba pero acá me tocó cocinarlo varias veces, lo probé y me gustó", señaló Leticia al momento en el que la chef probaba su propuesta con carne blanca.

"Me gusta verte sonriendo", le respondió Dolli con los primeros bocados de pescado. Ante eso, Leti no tardó en confesar lo que siente. "Estamos teniendo una conexión fuerte con Dolli". "Creo que te encontraste con mi mejor versión, estoy dando lo mejor de mi. So no estuviera la pandemia, la elijo de conductora asignada y nos vamos de "jirafa" mal. La devuelvo a la 7 de la mañana a Dolli totalmente feliz", señaló la actriz, divertida con la reacción de la jurado a su plato.

"Yo soy muy mamá, la peque necesita la de oro" uD83DuDE0DuD83EuDD47 Claudia hizo un plato casi profesional, según @DOLLIIRIGOYEN, pero igual quiere que el premio mayor se lo lleve @LetiSiciliani uD83DuDC9F #MasterchefArgentina pic.twitter.com/clHTgmP7yD — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 19, 2020