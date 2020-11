Agustina Guz, de Bake Off y una grave denuncia: "tengan cuidado y no lo hagan"

jueves, 19 de noviembre de 2020 22:29

Hace un tiempo, Agustina Guz, semifinalista de Bake Off Argentina, expuso que habían creado un perfil falso en Instagram y que hacía un manejo peligroso de información, además de suplantar su identidad. Pidió a sus seguidores que la ayudaran a denunciar la cuenta y lograron desactivarla.

Sin embargo, nuevamente fueron sus seguidores quienes le informaron que hay una cuenta falsa y que pide datos para hacer un sorteo, por supuesto, ficticio. En historias de Instagram destacó: "me están mandando que de vuelta hay una cuenta falsa que les manda cosas sobre un sorteo y lo están haciendo con un montón de sorteos. Tengan cuidado".

"Básicamente si desde una cuenta equis les mandan que pongan sus datos, no lo hagan. De alguien que lo haga en nombre mío ni de nadie. Por las dudas les quería avisar", advirtió. ¿Podrá terminar con ese problema?

"Te perdono por dejarme..."

Agustina Guz y Damián Pier Basile son grandes amigos desde que se conocieron en Bake Off Argentina. Los jóvenes, después de muchos meses sin verse por la pandemia, convivieron varios días en los que aprovecharon para disfrutar y trabajar en nuevas clases para su proyecto "Espacio de a dos".

Pero este domingo, Damián volvió a su casa y se destapó "la verdad". Agustina grabó una historia en Instagram en la que confesaba. "Se fue Dami y ya lo extraño. Volvé amigo. Te perdono por dejarme todo tirado, todo sucio. Porfis, vuelve Esperancita".

Él no se quedó callado y al repostear la historia resaltó: "sos una mentirosa. Me la pasé limpiando mientras vos te alcoholizabas".

¿Se conocerán más verdades?

Este domingo, llegó el momento de la despedida y ambos lo sintieron. "Empieza el momento de la depresión. Se está yendo, me está abandonando. ¿A ustedes les parece? Quiero llorar", grabó ella en historias de Instagram. En tanto, se lo ve a Damián cargando electrodomésticos en su auto que pronto va a sortear entre sus seguidores en las redes, según anunció.

"No somos novios"

La relación de ambos comenzó ante las cámaras pero cuándo las grabaciones terminaron la amistad se consolidó y hoy están tan unidos como el primer día. Agustina Guz y Damián Pier Basile son los exparticipantes de Bake Off Argentina que lograron conquistar al público y aún hoy consiguen grandes repercusiones en las redes sociales.

Después de meses sin verse, por las restricciones producto de la pandemia, finalmente este fin de semana se reencontraron y sellaron la amistad con un tatuaje. La imagen que ambos se hicieron en sus antebrazos es de dos macarrones enlazados.

"De #bakeoff para toda la vida. No hay premio más grande que un hermano de la vida", escribió ella junto a la foto en los que se los ve abrazados y cada uno con su barbijo. Mientras que él publicó un mensaje que decía: "inseparables. Llegó el día! Cada día más... desde Bake Off para siempre".

El posteo en el Instagram de ella sumó más de 20 mil Me Gusta mientras que en el de él, superó los 36 mil en tan solo 24 horas. Sin embargo, más allá del Like, los mensajes de los seguidores "llovieron" en ambos posteos con una pregunta: "¿son novios?"

Es que el cariño que ambos se tienen y el constante acercamiento físico entre ambos despertó siempre las dudas, tanto cuando estaban frente a las cámaras en el reality como así también cuando el programa terminó. Ante la insistencia de los seguidores, ambos decidieron salir aclarar los tantos.

Lo hicieron a través de la stories de Instagram con un video que ambos compartieron. Allí se los ve a ambos acostados en la cama donde ella lo saluda con un "buen día" y cantando la canción de Luis Miguel, "Somos novios".

"Che amigo, ¿somos novios?", se la escucha a Agustina preguntarle a Damian que está acostado al lado de ella. Inmediatamente él contesto con un gesto de hastío por volver a escuchar lo mismo: "no rompas las bolas tan temprano".

"No vieron el descargo ayer de Damián", agrega la joven pastelera haciendo referencia a un posteo que publicaron ambos también en la stories de Instagram asegurando que lo que los une es una linda amistad que roza la hermandad pero que no son pareja. "No somos novios", indica incluso un pisado del video.

Con las "cuentas claras" luego compartieron más videos juntos de lo que fue la intensa jornada de este martes, con una clase que ambos dieron on line de más de 3 horas y una cena que hicieron y compartieron en la casa de ella.