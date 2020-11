"Nunca en la vida": Nico Peralta confesó en qué "no debutó"

miércoles, 18 de noviembre de 2020 00:00

Nico Peralta no para de sorprender. El "niño chufa chá" de Cortá por Lozano es muy querido por su espontaneidad y don de buena gente y sin duda, la revelación del programa de Vero. Pero, tiene sus mañas como cualquiera. Una de ellas quedó en evidencia en Twitter.

La actriz Bárbara Lombardo lanzó una pregunta "casual" para una encuesta: "Se puede vivir sin tomar mate?" En su perfil, ya mayoría votó por el "no" y Nico impactó con su confesión: "Claro que sí. Nunca en la vida tomé mate y acá me ves, vivito y coleando @BarbaraLombardo". ¿Cómo? ¿Ni una vez?

Los fans le comentaron que no podían creer que no haya probado la infusión tan argentina y más de uno, se sorprendió. Más allá de eso, Nico va por un año más de vida y de abstinencia matera.

"Empezó la cuenta regresiva: ¡faltan solo 15 días nomás para mi cumpleaños! Perdón la euforia, soy muy Sagitario y amo celebrar la vida Igual no paro de pensar en este año tan particular. Si en marzo me decías que para noviembre íbamos a seguir con tapabocas y con esta nueva realidad que impuso la pandemia, me hubiese reído sin parar. Incrédulo total, ¿no? Mucho para aprender de este 2020 y este atardecer que me pone reflexivo porque no puede ser más perfecto. Como sea, en 15 días exactos este muchacho cantará su feliz cumpleaños y ya está emocionado", posteó el panelista hace 2 días. ¿Cómo será su festejo pandémico?