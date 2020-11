La emoción de Nico Peralta: "tuve la bendición de encontrarme con..."

miércoles, 18 de noviembre de 2020 19:22

Feliz y emocionado. Así se mostró Nicolás Peralta, en Cortá por Lozano (Telefe). El panelista vivió momentos muy fuertes tras volver a ver a su madre y hermana tras 8 meses sin poder tener contacto con ellas por las restricciones por la pandemia.

El joven periodista es oriundo de Ascensión, Buenos Aires, y por la cuarentena no había podido salir de Capital Federal para visitar a su familia. De igual manera ellos tampoco habían podido viajar a la Ciudad y el distanciamiento había generado mucha melancolía entre ambos.

"Tuve la bendición de encontrarme con mi mamá. Ella viajó de Ascensión y estuvo acompañándome esta semana hasta el fin de semana", explicó Nico en el programa.

Luego contó que a su mamá la había visto por última vez el 29 de febrero cuando viajó a Ascensión pero luego llegó la cuarentena y no pudo volver a su pueblo.

[#CortaPorLozano] La historia de vida de @peralta_nico uD83DuDC95¿Qué le pasó al nacer? pic.twitter.com/rnBiLcOthe — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 18, 2020

"Lo necesitaba. El abrazo fue muy emocionante. Ella estuvo acompañándome estos días acá. Cuando yo venía a trabajar, ella se quedaba en casa con el tema de los arreglos de la cocina", agregó.

Peralta contó que su mamá esperaba mellizos cuando estaba en gestación de él pero el embarazo tuvo una complicación y sólo uno de los dos llegó a cabo.

"Me enteré que nací a las 2 de la mañana, un hijo muy deseado, esperado. Era todo un acontecimiento familia y cuando el partero estuvo ahí le pidió a mi mamá pujar. Pero mi mamá le dijo cuando estaba por parir 'ay Migue, me hice pis' y él le dijo 'acá tenes tu pis' y me entregó a mi. Fue muy fácil el parto", señaló entre risas.