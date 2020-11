Baby boom: Noelia Marzol está embarazada

miércoles, 18 de noviembre de 2020 13:27

Después de jugar al misterio por varias semanas, Ángel De Brito por fin reveló quien es la famosa embarazada. Se trata de Noelia Marzol, que hace muy poco se reconcilió con el futbolista Ramiro Arias. La modelo y bailarina le envió un mensaje al periodista agradeciéndole por haber guardado silencio hasta que ella decidiera que era hora de que la noticiera saliera a la luz. Aún en sus redes sociales no se refirió a su dulce espera.

“Sí, estoy muy contenta, estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses pero Ángel fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo. Así que les agradezco”, se la escuchó decir en un audio.

En junio, durante una entrevista con Nosotros a la mañana, la bomba de Sex -la obra de José María Muscari- indicó que no quería presionar a su pareja, ya que al ser más joven capaz no tenía los mismos planes que ella. Sin embargo, parece que él también coincidió en la idea de formar una familia.

“Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere, ni tiene ganas, ni no decidió hasta ahora hacer. Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto a este tema. Tampoco es que lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tiene ganas. Él tampoco desde su lugar es nada egoísta, y me permite hacerlo de la manera que tengo ganas, para poder cumplir mi sueño. Más que nada tiene que ver con eso", expresó Marzol, quien había insistido en la posibilidad de recurrir a un donante anónimo para llevar adelante su máximo anhelo.

Noelia repitió en varias oportunidades que pronto podría haber novedades sobre un bebé en camino: “Siempre me imaginé y proyecté como madre sola. Me gustaría que haya una persona que cumpla el rol de padre, pero me gustaría que sea una decisión absoluta y únicamente por amor. Es un deseo que quiero cumplir lo antes posible, y obvio que estando en pareja es un tema de conversación habitual. Rami me entiende perfectamente. Siempre le fui de frente, siempre le digo qué es lo que me pasa".

Fuente: TN