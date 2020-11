Vero Lozano amenazó: "iniciaremos acciones legales"

martes, 17 de noviembre de 2020 15:56

Un insólito hecho se dio a principios de noviembre cuando en Masterchef Celebrity una participante concursó usando algo que no le correspondía. Analía Franchín salió a escena con unos pajaritos decorando su cabeza y rapidamente fueron identificados por Vero Lozano. La conductora de Cortá por Lozano indicó, al día siguiente en su programa, que esos "canaritos" eran elementos de decoración de su toilette y que la periodista y actriz se los había pedido un día prestado pero nunca se los había devuelto.

Cuando la participante del certamen de cocina apareció ante las cámaras con los pajaritos, Lozano le pidió al aire que se lo devolviera y ella indicó que se los iba a enviar al día siguiente con un servicio de mensajería. Sin embargo eso nunca se cumplió.

Ese martes, en un trabajo de la producción del programa, le llegó una caja roja a Vero Lozano con lo que supuestamente eran los pajaritos enviados por su amiga y concursante de Masterchef Celebrity. "¿Serán los pajarito?", preguntó Lozano a sus panelistas que posaron su mirada en la buena presentación que tenía y el tiempo que había pasado desde que Franchini salió con los pájaros en la cabeza hasta ahora.

"No eran estos, me enviaron otros, se achicaron", dijo sorprendida Vero con tono jocoso quien destacó que no son ni del mismo color ni forma. Al comparar las imágenes de los que usó Franchini en la cabeza con los que tenía en sus manos Lozano, la diferencia era muy pronunciada. Los reales son amarillos y grandes; y los puestos este martes ante las cámaras eran rojos con blancos.

En tono de broma, Vero destacó que sus pajaritos tenían 3 años y siempre los tuvo en el sanitario. "¿Tenían nombres?", preguntaron los panelistas a lo que ella respondió: "Claudio Paul y Caniggia". Luego advirtió: "iniciaremos acciones legales, porque no son los mios (...) además huelen raro".

Los panelistas destacaron que parecen comprados en una casa de objetos económicos pero "la caja es más cara".

El insólito hecho

El pasado 4 de noviembre, Verónica Lozano, hizo una denuncia pública ante las cámaras y dejó a todos sorprendidos. "Tengo que denunciar a una participante", comenzó advirtiendo Lozano en medio del segmento dedicado a Masterchef Celebrity. Con un tono sutil aclaró que lo que iba a decir era "real" y que lo contaba porque ya se había comunicado con la protagonista en cuestión. "Me robó", señaló sin más vuelta y generando la inquietud de sus compañeros que querían saber de quién se trataba.

"Analía Franchín me robó los pájaros", aseguró la conductora e hizo referencia a la decoración que usó en su cabeza la periodista y actriz en la gala del martes del concurso de cocina de Telefe.

Franchin apuesta en cada programa a tener un look diferente y original que combina con su personalidad y se lleva muchos comentarios en las redes. En ese contexto, es que usó dos canarios de decoración en la cabeza que al aparecer en la televisión fueron identificados por Lozano.

"Fue en diciembre. Ella me dijo '¿me prestas los pajaritos?' y yo le dije 'sí, te presto el pajarito'", dijo entre risas Lozano sin pensar que el pedido prestado iba a durar once meses.

"Estábamos felices ese día y la verdad que me olvidé de los pájaros. Ayer cuando le veo los pájaros en la cabeza, dije 'son mis pájaros Analía'. Le dije 'devolveme los pájaros' y me dijo 'te los voy a mandar en una moto'", agregó Verónica destacando que al ver el programa del martes de Masterchef decidió enviarle un mensaje y la periodista se lo contestó comprometiéndose a devolverlos.

"Los tenía en el baño, en un espejo, en el toilette de las visitas. Me preguntó ¿son embalsamados? y le dije no nena, son objetos de decoración", detalló.