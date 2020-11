"Después del verano ya estoy": la "apurada" de Mica Viciconte a Fabián Cubero

martes, 17 de noviembre de 2020 19:37

Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan de su nueva casa y según la bella panelista, lo que sigue es concretar su proyecto de familia. De hecho, ella ya puso plazos pero falta que él "se convenza" del todo.

En "Cortá por Lozano", Mica contó con Fabián tienen la mejor convivencia y que la pandemia los unió más. "Es súper relajado; quizás demasiado. Yo soy muy exigente. Si algo me parece poco digo: "más, quiero más" y "trabajo, trabajo" para eso". Ante la pregunta de Vero Lozano sobre el origen de su autoexigencia, señaló que "cuando era chica, decía que quería mi techo; mi casa. Si algún día tenía un hijo, poder decir: tengo un techo para mi hijo. Me exigí sola y después me fue bien. Y por eso creo que quiero más y más. Uno va atrás de la zanahoria".

Entonces, con la casa hecha realidad, Vero interrogó sobre lo que se viene: "creo que se viene la familia. Estamos en un lugar más grande y más cómodo. Pero hay que convencerlo al otro 100%. Él tiene ganas pero siempre lo patea. Me dice: "¿ya?" y yo le digo que : "sí, después del verano ya estoy". Fabián me dice: "pero eso es muy pronto". E insisto que yo ya estoy".

Para la bella panelista "el tema está hablado. Justo ahora estamos en la mudanza de un departamento a la casa; nos faltan cosas: Pero el tema está hablado. Tres años de relación, ¡me está haciendo perder el tiempo!". Agregó que "hemos pasado muchas cosas que nos unieron y estamos bien para hacer padres. Él está mejor preparado".

Que sí, que no

Después de desmentir su embarazo varias veces y cuando el tema empezaba a aplacarse, Mica Viciconte grabó una historia en Instagram que sembró dudas.

Subió un video tocándose la panza y en la que escribió: “¿Adivinen quién va a tener un bebé?”. Viciconte se acaricia la panza y juega con la pregunta. Terminó con un “Tú” señalando a la cámara. ¿Estrategia para llamar la atención o hay algo más?

El 21 de octubre, Mica Viciconte hizo un comentario que "la dejó picando" y alimentó aún más las versiones. Sucedió en el programa Pampita Online, donde Carolina Ardohain le consultó si estaba esperando su primer hijo con Fabián “el Poroto” Cubero y ella hizo el comentario.

"Por eso vine sueltita. Eso me lo preguntan siempre, pero la verdad es que no estoy embarazada", le respondió la ex participante del Cantando 2020 quien fue al programa de la modelo con un vestido que dejó al descubierto su vientre.

Luego destacó que su familia le "volvieron a escribir" para preguntarle si les iba a contar o no del embarazo. "Y les respondo que no estoy embarazada", agregó para luego lanzar una frase que dejó a todos expectantes y desconcertados: a parte tenés que esperar 3 meses. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad".

Al escucharla, Pampita le consultó si ella esperaría esos meses para dar la noticia y contestó "me dijeron eso. Así que nada, esperaré los 3 meses cuando me digan".