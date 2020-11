¿Llega Andrea Rincón a MasterChef Celebrity?

lunes, 16 de noviembre de 2020 00:00

MasterChef Celebrity es el programa que copó el rating y las redes en las últimas semanas. Natalie Pérez y Christian Sancho se sumaron con el reality ya empezado para reemplazar al Polaco y a Viki Xipolitakis quienes dieron positivo por coronavirus.

Al parecer, cabría la posibilidad de que se incorporen más famosos. Eso fue lo que dejó deslizar Andrea Rincón este domingo luego de revelar que está en tratativas para entrar.

"Lo está viendo mi mánager. Hay tratativas con un montón de cosas y ésta es una de las tantas. Hay cosas que las decido yo, como lo actoral, pero esto lo dejo que vea él", explicó la actriz en diálogo con la AM 1220/Radio Eco Medios.

Sin embargo, aclaró que no está al tanto del programa ya que no mira televisión. "Voy a ser honesta yo no lo miro, porque no miro la tele, veo Netflix, veo Flow. En un momento dejé de ver tele porque la prensa es muy partidaria y entonces decidí dejar de darle de comer a ese tipo de prensa”.

Asegura que le encanta la comida y cocinar pero no sabe cómo se llevaría con la limitación del tiempo. "Siento que no sé si la voy a pasar muy bien en el aspecto del tiempo. La verdad que me pone un poco nerviosa que te den un tiempo. A los ocho años aprendí a cocinar, mi madre tenía problemas de salud, y entonces me enseñaron, y lo primero que hice fue milanesas. A veces cocinaba para diez personas, me tocó la cocina para colaborar. Además a mí me encanta la comida", sentenció.

Amor de monos

Una de las parejas conocidas de Andrea fue el Mono de Kapanga quien participó al comienzo del reality pero fue rápidamente eliminado.

"Si bien no tenemos un contacto tan frecuente, sí hablamos. En año nuevo le pedí disculpas por algunas cosas que yo sentí que me había comportado. Huyo de algo, desaparezco y desaparezco", reveló Rincón sentada en el diván de Vero Lozano hace algunos días.

En este aspecto, agregó que "cuando siento que hay algo que no puedo, que tenía que ver, con sostener algo que...", señaló antes de cortar sus palabras por la propia emoción del tema.

"Le pude pedir las disculpas por haber sangrado sobre la persona equivocada y él me dijo todo esto, que al contrario, lo había ayudado un montón. Fue algo muy fugaz pero que él se llevó, acá (en el brazo) tiene tatuados los ojos de Rincón", finalizó con alegría, ante la sorpresa de Vero.