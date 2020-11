"Es algo que no tiene dimensión", la inmensa alegría de Darío Barassi

lunes, 16 de noviembre de 2020 13:30

"Lo feliz que estoy con la familia que armamos". Con esas palabras, Darío Barassi expresó el placer que le da ver el escenario que genera la convivencia con su mujer, Lucía Gómez Centurión, y su pequeña hija Emilia. La familia comparte gratos momentos que luego, algunos, él los comparte en su cuenta de Instagram donde recibe mensajes de apoyos de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram suma más de 2 millones de seguidores y si bien muchos de los posteos son promociones de marcas, no deja de lado la posibilidad de compartir su humor y llegar con mensajes a quienes lo acompañan en las rede sociales. Eso es lo que hizo este domingo antes de ir a dormir, donde se vio feliz al ver la postal que dejó la dinámica diaria con su familia en el jardín de su casa.

"Domingo noche me pega cursi", comenzó el posteo que compartió con una foto donde se ve la bicicleta de él y de su mujer y el triciclo de la pequeña Emilia. Cada una ubicada en el ingreso y a pocos metros se ve el auto.

"Salí a sacar la basura y me encontré con esta placa... Lo feliz que estoy con la familia que armamos con mis mujeres. Es algo que no tiene dimensión. Bicis, palita y balde", agregó en el texto que detalla no solo lo que se puede ver a primera vista en la foto sino aquello que la cámara no registró.

"También se coló un sapo ahí abajo. Me gustan los sapos. Mi hija Le dice pepe. Cada mañana lo primero que sale de su boca es huuula pepe, no hola, huuula. En fin. A dormir con el placer de sentirse pleno con lo que uno desea e intenta satisfacer", finalizó.

Darío Barassi hace pocos días expresó su eterno amor a Lucía a través de un posteo en Instagram. Allí el actor habló del tiempo que llevan juntos, la elección que hicieron ambos desde la niñez hasta ahora, desde San Juan a Buenos Aires. El texto iba acompañado por una foto en la que se los ve a los dos riendo, abrazados y al aire libre. El posteo en 8 horas sumó más de 40 mil Me Gusta.

"Fuimos niños juntos. Adolescentes juntos. Pajueranos en bsas juntos. Fuimos pareja sin hijos juntos. Fuimos flia juntos. Fuimos somos y seremos JUNTOS @luligomezcenturion (AUNQUE TE DUERMAS VIENDO SERIES)", dice el texto que acompaña a la imagen.

Darío Barassi, conductor de "100 Argentinos Dicen", se casó en el 2018 en Buenos Aires después de 5 años de amor con la sanjuanina. La ceremonia religiosa fue en la Iglesia San Benito del barrio Las Cañitas, Buenos Aires, y luego la fiesta fue en La Rural. La luna de miel fue un viaje por Europa, donde estuvieron un mes.