Flor de la V, sobre una nota con Mauro Viale: "fue muy violento"

domingo, 15 de noviembre de 2020 00:00

Este sábado, Andy Kusntezof tuvo como invitados a Podemos Hablar a Santiago Cafiero, Mónica Gutierrez, Dalia Gutman, Sofía Pachano y Flor de la V. Fue en una de las primeras preguntas, que el periodista le pidió a la vedette que contara sobre su primera nota en los medios.

"En la primera entrevista que me hicieron, fue muy violento. Fui porque estaba en -20 mil, era el 1 a 1, y me iban a pagar por una nota. En ese momento no tenía la posibilidad de conseguir otro empleo que no fuese la prostitución, así que no lo podía rechazar", recordó Flor conmovida.

La conductora contó que sigue reviviendo la violencia porque todavía se encuentra el video en las redes. "No era mi medio. Fue una nota en vivo, yo tenía 20 años y lo que me hicieron a mí no tiene nada que ver con la nota que le pueden hacer a una chica como Sofi. Fue muy violenta. Me preguntaron hasta por mis genitales. Tenía una gran audiencia. Hoy lo siguen pasando porque está en Youtube".

Años después, le tocó compartir pantalla con él en América. "Me volví a cruzar con este periodista y nunca me habló del tema. Creo que nadie creyó que nadie me iba a convertir en Florencia, sino que era una travesti más como las que trabajaban en Godoy Cruz. Creí que era el momento para que me dijese que lamentaba lo que sucedió, pero no pasó", agregó Flor.

Pese a que De la V no quería dar su nombre, Dalia Gutman fue quien lo mandó al frente. "La violencia estaba tan naturalizada. Fue Mauro Viale y me parece muy bien decirlo. Está bien que lo vez con la mirada de hoy. Incluso repetía tu nombre masculino", recordó.

El cambio que no fue

Pese a que se aprobó la ley de identidad de género y de matrimonio igualitario, Flor aseguró que siente que muchas cosas no cambiaron. "Soy mamá, tengo hijos de 9 años y no siento que la Argentina haya cambiado mucho. Salís un poco de la capital y agreden a los homosexuales, ni hablar a los transexuales. Es un colectivo con un promedio de vida de 37 años por la vida que tuvimos que llevar y las cosas que se inyectaron por no tener acceso a la educación".

"Lamentablemente te expulsan a los 13 años de tu casa, no tenés a dónde ir, sin escolaridad, sin educación. Creía que al ser conductora de este canal iba a generar un cambio, pero soy una nada más".

Con un recuerdo sobre su primer gran trabajo, la vedette se quebró. "Cuando yo estaba debutando en el año 1997, en el mismo momento, en una comisaría siete policías la estaban golpeando y matando a Pía", sentenció.