El tierno mensaje de Oriana a Dybala: "mi deseo para vos..."

domingo, 15 de noviembre de 2020 00:00

Este domingo, el futbolista cumple 27 años y su novia Oriana Sabatini quiso ser la primera en felicitarlo presencialmente y a través de las redes sociales.

Con la diferencia horaria, fue alrededor de las 21.00, hora Argentina, que la influencer subió una foto del festejo en la intimidad. En la imagen, se la puede ver sentada en las piernas de él, dándole un beso después de soplar las velitas de dos tortas.

"Te amo hoy y cada dia un poco más, aunque a esta altura ya me parezca imposible; y mi deseo para vos en este dia y siempre es poder verte feliz, haciendo lo que sea, siendo el que quieras, y de la maneras que quieras", le dedicó en su feed de Instagram.

"Sos increíble y te mereces todo lo que te propongas. Feliz cumple mi vida, te amo con toda mi alma y mucho más!", sentenció la hija de Catherine y Ova.

Rumores

Hay un rumor que no deja de acecharlos: embarazo. "Ella publicó una foto en Instagram y se la ve con una panza de embarazada y puso "probando la pancita". Comenzaron las especulaciones. Y su novio, Dybala dijo en una entrevista en Europa que le gustaría ser papá y ella le respondió: "¿qué?", como asombrada", dijo Nico Peralta en "Cortá por Lozano".

Como periodista de espectáculos, decidió ir a la fuente y preguntarle a la bella actriz y cantante. "Me contestó, tengo la palabra oficial. Oriana había preguntado en Twitter: "¿me ven muy gorda?; ¿le tengo que aflojar al helado?". Y sabemos que está que arde el teléfono de Cathy Fulop porque la felicitan: ¡vas a ser abuela!"

Costa agregó: "en el grupo de WhatsApp de "El club del Moro" todos la saludamos y le decimos: abuela, abuela, abuela. Nos contesta que estamos locos".

Nico hizo escuchar el audio que le envió Oriana al respecto: "no sé de dónde lo sacaron. Me da gracia porque a mis papás los llaman para felicitarlos. Ese rumor va a durar menos que un pepe en una canasta porque no me va a salir la panza. Es mentira ese rumor. Claramente si estuviera embarazada, lo diría de otra manera. Hay personas que se lo creyeron y me dicen: por qué no me lo contaste".

Apenas terminó la grabación, Mauro Szeta disparó: "listo; tiene tres meses el bebé, ya" y sus compañeros festejaron su revelación. Mirá el video: