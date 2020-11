"Con vos de esto nunca voy a hablar", la contundente aclaración de Aníbal Pachano a Sofía

domingo, 15 de noviembre de 2020 00:34

"Yo de esto con vos nunca voy a hablar". Con esas palabras, Aníbal Pachano le aclaró a su hija, Sofía, el único tema del que nunca iba a hablar con ella: su sexualidad.

Entre ambos existe una relación de mucho amor, respeto y confianza. Sin embargo él siempre fue muy reservado y cuidadoso de su vida íntima y se lo aclaró sin rodeo en una charla que mantuvieron cuando la hija era adolescente.

Sofía contó ese momento en Podemos Hablar, PH, (Telefe) donde además confesó la difícil situación que vivió también en la adolescencia cuando descubrió a su mamá manteniendo relaciones con un hombre cuando sus padres ya estaban separados y ella se había ausentado un rato de la casa.

"Aníbal nunca me habló de su sexualidad", comenzó contando la concursante de Masterchef quien relató la complicada situación que vivió el día que quiso indagar un poco más en su padre y él le cortó el tema de raíz: "yo fui como niña sobreadaptada. Tenía creo que 16 años y le dije que me gustaría que fuera feliz, que me daba la sensación que es gay. Le dije 'me gustaría que tengas una pareja y seas feliz' (...) y me dijo 'yo de esto con vos nunca voy a hablar'. Entonces le dije que me parecía injusto que lo hable con todo el mundo menos conmigo".

Más allá de esa anécdota, Sofía indicó que su papá "nunca encontró una pareja" y que jamás le volvió a hablar del tema y ella tampoco. La confianza entre los dos es 100% como así también el respeto mutuo. Además subrayó que él es "recontra tradicionalista".

"Estos años, desde el diagnóstico de mi papá que fue hace 3 años y muy grave, desde ese momento todo es distinto. Que ningún médico te diga que no vas a sobrevivir, ni a los familiares ni a ellos. Eso no lo sabrás. Mi papá tiene 7 tumores y están frenados", expresó.

"Pachanita", como le dicen con afecto, subrayó que "hija de padres separados" es "sobreadaptada y muy organizada". En ese contexto es que se dio una insólita anécdota con su madre: "un día decidí caer a la casa porque me olvidé de algo. Quise abrir la puerta del departamento y me cerraron la puerta en la cara, mi mamá estaba toda despeinada. Luego caí que era porque estaba en eso... con alguien".

Por último, agradeció a sus amigos que son quienes la sostienen cuando atraviesa los momentos más tristes como los felices: "quiero agradecer a mi familia elegida, que son mi sostén, que han estado toda mi vida. Son mis amigos, ellos siempre están cuando estoy mal, tratando de poner una sonrisa, que me llaman, me tratan de contener, los amo".