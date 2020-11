Una polémica pareja abandonó el Cantando 2020

sábado, 14 de noviembre de 2020 00:43

Después de que fuera señalado como el "acomodado" del Cantando 2020 y su figura terminara siendo muy polémica dentro del certamen, una figura querida por el público abandonó el certamen de El Trece. A la final llegó la pareja que encabezó por un lado "Cachete" Sierra y por el otro Lizardo Ponce. Esta última es la que terminó abandonando el concurso por la votación de la gente en las redes sociales

Con el 51% de los votos del público, quien continúa en el certamen es "Cachete" Sierra que fue definido como el "imbatible". Por su parte el conductor de la previa del Cantando 2020 fue eliminado con el 49% de los votos y generó una gran repercusión en las redes sociales.

"Se va el acomodado", gritó Lizardo al escuchar su nombre de la voz de Ángel de Brito anunciándolo como el nuevo eliminado. Luego agregó: "felicitaciones para todo. Quiero agradecer a LaFlia que me dio lugar desde el primer momento como panelista. Acá creí".

Lizardo fue muy criticado en el último tramo del programa e incluso Charlotte Caniggia lo señaló como el acomodado, quien pudo llegar hasta esta instancia gracias al apoyo del Chato Prada y Federico Hoppe. Lejos de la polémica, él dedicó unas palabras a todos respeto al cariño de la gente.

"Este año me regaló el cariño de la gente en la cuarentena que lo hice yo solo. Gracias a Yanina y a toda la gente que me acompañó. Eso no me lo quita nada, ni Charlotte ni nadie", apuntó.

Finalmente señaló que es "muy feliz" y le envió "un beso grande a toda mi familia que me acompañó siempre".