"Se vienen cosas lindas", Tyago Griffo se la juega por su gran pasión

sábado, 14 de noviembre de 2020 12:56

Tyago Griffo no deja de romperla en el Cantando 2020, ni tampoco de levantar suspiros de sus seguidoras, como así también hasta de compañeras del reality.

Una de ellas es Agostina Alarcón, la hija de Claribel Medina quien también demostró sus dotes en la música y se perfila como una de las favoritas junto a su mamá.

Aprovechando ese éxito, Tyago dio un anuncio más que importante para su carrera artística, en redes sociales. "Con esta carita de cartoon, vengo a contarles qué hay buenas noticias musicales", señaló el joven en su cuenta de Instagram.

"Se vienen cosas lindas con otros artistas y en diciembre se viene autoshow y stream para todo el mundo. Pronto les confirmaré la fecha! Nos volvemos a ver", dijo Tyago entusiasmado.

La hija de Claribel Medina reveló su amor por Tyago Griffo

Delante de Karina La Princesita, Agostina o "Gogi", contó que que hace un mes se lo está "chamuyando", y le preguntó a la jurado cómo hizo para tenerlo "tendido a sus pies".

"Hace un mes que me lo vengo chamuyado y no me da bola. ¿Cómo es que con una sola palabra lo tuviste a tus pies y yo vengo tecleando y nada?", expresó la chica ante el asombro de todos. Y agregó que "la Bomba ya sabe que me gusta, lo anda diciendo por todos lados, pero no hace nada".

Frente a esas declaraciones, Ángel de Brito le pidió que se imaginara a Gladys como suegra, pero al parecer la joven ya lo hacía hecho ya que le aseguró que "la ama".