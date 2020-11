Nati Jota confesó una habilidad oculta: "siempre fui muy buena haciéndolo"

sábado, 14 de noviembre de 2020 19:28

Chivos van, chivos vienen. Así suelen ser las redes sociales de los influencers. Algunos lo hacen con mayor o menor gracia. Este fin de semana fue Nati Jota quien decidió contar una cualidad personal para promocionar un estreno.

"Siempre fui muy buena stalker (persona que espía a otras a través de internet). Soy esa del grupo de amigas que vos me tirás el nombre y yo te tiro toda la data", reconoció.

Esta confesión tuvo que ver con el la llegada de Alex Rider. "Ahora que se estrena Alex Rider siento que es la mía para mejorar todavía más, si es que se puede. Humildad aparte, soy muy buena. Uno tiene que reconocer en qué es bueno y yo soy muy stalkiando, es así", sentenció.

Sus antecedentes

El 23 de agosto, Ivana Nadal decidió ponerle fin a los rumores y confirmar su relación con Bruno Siri, el ex de Nati.

Desde entonces, a cada paso que dan ambas, siempre le consultan sobre la otra. Esta vez, Nati como panelista de El Show de los Escalones tuvo que responderle a Rodrigo Lussich qué le parecían los mensajes espirituales de Nadal.

“Ella siempre fue muy buena onda, yo lo dije desde el comienzo. Creo que esta espiritualidad la adoptó en este último tiempo durante la cuarentena. Yo a veces la escucho porque la verdad que me levanto de ort... Entonces la escucho como para que capaz me la suba un poquito. Trato de creerle. Me gusta lo que dice”, aseguró, dejando ver que stalkeaba a la morocha.