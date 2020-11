Una cocinera de MasterChef y una panelista de Corta por Lozano, en guerra

viernes, 13 de noviembre de 2020 19:38

Las guerras entre figuras públicas aparecen entre los famosos menos esperados. Es así que ocurrió en las últimas horas entre una participante de MasterChef Celebrity y una panelista de Cortá por Lozano.

Se trata de Belu Lucius y Costy quienes tuvieron un intercambio a través de redes sociales, nada menos que por un hombre. Sí, el marido de la cocina que se perfila como una de las candidatas para ganar el reality de cocina.

"Belu Lucius sigue indignada con vos, te aviso", le advirtió Verónica a Costy, mientras ejercitaba en una plaza y daba un móvil. Todo comenzó cuando días atrás, la panelista piropeó al esposo de Belu.

"Esa me tiene harta. Esa quiere rebote mediático, se cuelga de mi", respondió Costy antes de ver lo que la influencer y cocinera compartió a través de un video en su cuenta de Instagram.

En las imágenes puede verse a Belu en su casa con su marido, y advirtiendo a la panelista sobre "las miradas y los relojeos". "Está hablando de mi bomboncito, me lo mira, me lo relojea...", contó antes de que su esposo la interrumpiera con una aclaración que no estaba.

"La invité a comer", señaló el marido de Belu, a lo que ella respondió "no la invites porque la que le cocina soy yo. Yo no soy poliamor, esa es Flor Peña".

Al ver las imágenes en las que muestra a su esposo jugando con sus hijos, Vero advirtió "que eso era un chiste con 'el bulto'", a lo que le respondieron que después de eso había un remate que no era adecuado para el horario.

Mirá el momento: