Patricia Sosa sorprendió a una fans que lucha contra el cáncer: "pensás en algo y te sucede"

viernes, 13 de noviembre de 2020 07:41

Una situación muy emotiva se vivió este viernes en la madrugada en Instagram, donde Patricia Sosa sorprendió a una fans que lucha contra el cáncer. Se trata de una seguidora de 46 años que atraviesa la última etapa de quimioterapia y su sueño era poder interactuar con la cantante.

La interacción se dio cuando Patricia transmitía por Instagram en vivo, como lo hace todos los jueves. En ese momento advirtió que estaba la fans y generó una conexión on line con ella.

"¿No te da impresión que esté peladita?", le preguntó la fans al comenzar la transmisión que tuvo altibajos por mala señal pero que tuvo momentos fuertes cuando contó lo que estaba atravesando.

"En marzo me detectaron cáncer de mama, me operaron y estoy con quimio. Justo hoy estaba pensando en vos. Hace poco que te descubrí que estabas los jueves. Este viernes en la mañana tengo la quimio y dije 'que lindo sería que Patrica me mande un saludo'", expresó la seguidora.

Al escuchar sus palabras, Patricia la alentó pensando en la ley de la atracción: "todo se materializa, vos pensás en algo y de repente te sucede. Viste cuando protestas y después sucede".

Luego indicó que la ve "bien, fuerte, con ganas de seguir adelante" y destacó que "la actitud sabes cómo ayuda, ayuda mucho". "El pelito crece, sos divina pelada", agregó.

La seguidora ya pasó por 4 quimioterapias rojas, que son las más fuertes, cada 21 días, después empezó las blancas que son drogas más suaves que son semanales. En medio de todo esto, hace 2 meses se convirtió en abuela y eso la hizo muy feliz. En este contexto confesó que lo que la mantiene fuerte también es la música. Es que le gusta cantar y más que nada temas de Patricia.

"Nunca fui a tomar clases, canto desde que me acuerdo y me dicen que les gusta cuando canto las canciones tuyas", señaló a lo que Patricia agregó: "mañana cuando estés haciendo la quimio, cantate para dentro, para vos, porque se van aliviando los achaques, cuando uno tiene energía positiva se alivia todo".

Un rato antes de esta sorpresa, Patricia alentó también a otra fans que atraviesa un duro momento de salud de la mano del coronavirus. "Esto también pasará (...) estamos asustados los que no tenemos coronavirus, le toca a mucha gente. Mi contador está con coronavirus, mi amigo, mucha gente. Cuidate ya va a pasar", expresó.

Finalmente Patricia invitó a verla el domingo que viene porque estará invitada a compartir la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale.