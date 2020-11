¡Nació Libra! Lali sorprendió lanzando su nuevo disco

viernes, 13 de noviembre de 2020 00:30

Cuando nadie lo esperaba, ella sorprendió a todos sus fans. Lali Espósito lanzó su nuevo disco, Libra, y dejó a todos sus seguidores revolucionados.

La cantante lanzó su cuarto álbum justo minutos después de que presentara "Ladrón", su feat con Cazzu. Este tema lo venía palpitando desde hace varios días y los fans esperaban ansiosos ya que era su debut como directora. Además tenía un toque extra y es que fue grabado entre ambas a la distancia: ella en Madrid y la invitada desde Buenos Aires.

Con este video apareció el disco, que estuvo guardado bajo cuatro llaves y que cuenta con la participación de otras grandes figuras. "Como así", con CNCO; "No puedo olvidarte", con Mau y Ricky; "Pa que me quieras", con Noriel; y "Una esquina en Madrid", compuesta por Lali con Fito Páez.

El disco que conjuga pop, trap y reggaetón, la tiene a ella reinventada en su estilo y con un look platinado, propio de la serie de Netflix que está filmando en Madrid. Tras su presentación, tuvo una serie de interacciones con sus seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram.

"Me di cuenta que reinventarse es una tarea muy difícil y que a veces se subestima el término. Cada vez admiro más a los artistas que se reinventan de un disco a otro y un poco me puse a prueba para lograrlo", expresó en La Nación.

Luego explicó que el nombre del álbum, Libra, va mucho más allá de ser un signo. "Por la búsqueda del equilibrio, de la balanza. Tiene que ver con que fueron dos años de trabajar canciones en los que busqué precisamente el equilibrio. Las comparaciones suelen ser mala onda, para mí", agregó.

Luego confesó que "es raro comparar y compararse con un buen momento que tuviste y querer replicarlo". "No solo es tonto sino que no es real. Pero sí tenés que hacer un trabajo fino para no repetirte. No es comparar con lo que hiciste antes sino ir hacia lo que vos consideres evolución, y todo este pensamiento le dio el sentido al cuarto disco: hacerme cargo que hago un estilo musical que es el pop urbano, pero tratando de que suene personal, que cuando vos escuches una canción del disco la sientas Lali. Esto que dicho parece fácil, en realidad es una búsqueda ardua", señaló.