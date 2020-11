La emotiva sorpresa que Claudia Villafañe le dio a su nieto, tras meses sin verlo

viernes, 13 de noviembre de 2020 11:09

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity vivieron una noche de emoción, lágrimas y sonrisas de alegría, cuando debieron cocinar platos que los llevara a "llenar un vacío", de personas queridas para ellos, que ya no están.

Aparecieron los abuelos y los padres de todos, algunos aún presentes y otros que no, pero que inspiraron recetas que al jurado les encantó. Una de ellas fue Claudia Villafañe, quien decidió cocinar bifes a la portuguesa, receta que su abuela Ana le hizo durante su infancia cuando vivía con ellos.

"El aroma que hay... ¡no veía la hora de probar", afirma @donatodesantis uD83DuDE02uD83EuDD24 El jurado se comió todo el plato de Claudia Villafañe que LA ROM PIÓ uD83DuDC4F ¿Balcón? #MasterchefArgentina pic.twitter.com/lw4E3T5GPd — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 13, 2020

Si bien el plato no le alcanzó para pasar al balcón y obtuvo su delantal negro, Claudia terminó feliz y siguió emocionada en el detrás de cámara. Así la encontró Flor Vigna cuando llegó hasta su camarín y le preguntó sobre lo que sintió. "A veces me pregunto por qué soy tan sensible, por qué lloro por esto. Pero llorar por sentimientos lindos, está bueno", reveló Claudia quien cocinó con ojos vidriosos durante 60 minutos.

Sin embargo, sumida en esa emoción y recuerdo, le contó a Flor un momento muy especial que vivió con su nieto durante la pandemia, a quien decidió sorprender después de mucho tiempo sin verlo.

Pese a la emoción y a las deliciosas recetas, no pudieron zafar del delantal negro ??? @sofiapachano, @marengorocio y Claudia Villafañe deberán jugarse todo en la gala de eliminación del domingo #MasterchefArgentina pic.twitter.com/RJlidMdVN1 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 13, 2020

"Después de tantos meses de cuarentena, a mi nieto (Benjamín Agüero Maradona) le caí de sorpresa y se puso a llorar. Mi miraba y se le caían las lágrimas, tiene 11 años, y me miraba como diciendo "estás acá"", reveló con alegría por el recuerdo.

Sobre hacer su plato, al que nombró "Doña Aña", en honor a su abuela, contó que "cuando opté por hacer la portuguesa, se me vino todo a la cabeza, se me vino la cocina, mi abuela cocinando, nosotros sentados en la mesa comiendo sin mis viejos porque ellos tenían que laburar. Todo eso era lo que tenía que cocinar, esa fue la dificultad", finalizó.