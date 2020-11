Herán Drago habló sobre lo que siente por una modelo: "así como están las cosas..."

viernes, 13 de noviembre de 2020 14:22

Cómo está el corazón de Hernán Drago y quién lo conquistó en la pregunta que sus seguidoras se hacen permanentemente y más cuando lo ven en los programas que él forma parte. Uno de los grandes rumores que se dio en este segundo semestre fue su vinculación sentimental con otra hermosa modelo y periodista: Alejandra Maglietti.

Este viernes, el colaborador del programa Bienvenidos a Bordo, con Guido Kaczka, abrió su corazón y expresó si está o no de novio con la rubia y si tiene alguna relación con alguna mujer.

"No solo que no estoy de novio con Ale sino que hace meses que no hablo con ella", comenzó expresando ante la pregunta de los panelistas del programa Nosotros a la Mañana. El modelo señaló que ahora está dedicado al trabajo y a compartir tiempo con sus hijos pero no está con ninguna pareja.

"Todo surgió porque en una entrevista nos cruzamos en un programa al aire, creo que en el del Pampita, y le preguntaron a ella si estaba sola. Una de las panelistas dijo "Hernán también está solo" y ahí me preguntaron y le dije que era hermosa", explicó Drago.

Luego señaló que "fue algo más bien televisivo" no real e incluso no hubo salida ni cita a solas entre ambos. "A Ale la conozco desde hace años. Me gusta su manera de pensar y ver las cosas. Pero no pasó nada por esta presión mediática, sino yo no hubiera tenido problema en escribirle y tomar algo", aclaró.

Finalmente indicó: "así como están las reglas del juego, nos resta" tener una salida juntos.

Actualmente, Drago está participando de la obra "Dos solteros post pandemia" con Sol Pérez y Nazareno que desembarcará este viernes por Streaming.