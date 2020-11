Claribel Medina lloró en el Cantando: "me vino culpa por no estar con mi papá cuando se enfermó"

viernes, 13 de noviembre de 2020 00:08

Tuvo un "nudo" en la garganta mientras le tocó cantar y en medio de la devolución no pudo sostenerlo más. Las lágrimas se le aflojaron y el dolor lo expresó. Claribel Medina se quebró al momento de escuchar al jurado en el Cantando 2020. La actriz interpretó junto a su hija Agostina Alarcón la canción "Hoy" de Gloria Estefan y dejó aflorar sus emociones.

"No sé que me pasó. El ensayo estuvo buenísimo pero se que esto no estuvo bueno. Entré en una situación en la que me di cuenta que no era el tono de la canción", comenzó expresando la actriz dejando a todos atentos a lo que estaba contando.

Luego pidió "perdón" a su hija, porque en la previa, la contuvo con la angustia que tenía. "Hoy no pude. ojalá hubiera llorado antes de venir acá", expresó confesando que estaba "tratando de definir" qué le pasó.

"No se que sentí. Cuando pensaba en la canción, me vino una cosa que tiene que ver con el desarraigo, un poco de eso (...) no pude evitar pensar en mi papá. En una imagen de él. Me vino culpa por no haber estado con él cuando se enfermó. Me bajó todo eso en medio de la canción. Tenía algo atragantado acá", explicó.

Al escucharla con toda su emoción, Nacha intervino y le dedicó unas palabras tratando de interpretar lo que le pasaba: "cuando no estamos expresándonos, cantando, bailando, actuando, pasa esto. Expresarse a nosotros nos salva de muchas cosas.... Ahora siento que no me estoy expresando artísticamente". Luego confesó: "yo también lloro todas las mañanas y me di cuenta que esa fuente de emociones no está presente. Como el arte nos salva la vida, no está ahora. Sin razón aparente, pero sí hay razones. No estamos siendo quienes somos, para lo que trabajamos toda la vida de esto".