Anibal Pachano lloró al ver el homenaje de su hija: "sos lo más importante que tengo"

viernes, 13 de noviembre de 2020 15:59

Muy emocionado. Así terminó Anibal Pachano en la madrugada de este viernes, después de ver el homenaje que su hija Sofía le hizo en Masterchef Celebrity. El productor teatral salió a cenar con la joven en la noche del jueves y cuando llegó a su casa vio la repetición del programa, en la madrugada.

Allí se encontró con que Sofía preparó las tortas fritas que su abuela paterna le hacía a su papá cuando era chico. Si bien ella nunca la conoció, decidió homenajearlo a él porque no atraviesa un buen momento de salud. “Él siempre es como que no va a estar más. En los últimos años, el sentimiento de pérdida lo tengo constante por sus enfermedades. Él es tan resiliente, que siempre sale, que me pareció que no hay que solamente homenajear a aquellas personas que no están, sino que a aquellas que están para que las vean”, expresó con mucha emoción.

Al ver y escuchar estas palabras, Anibal grabó un video donde se lo ve notoriamente quebrado. El material fue compartido este viernes en Cortá por Lozano (Telefe) y se lo ve llorando de la emoción.

"Quiero mandarte un beso enorme, que sepas que te quiero mucho, gracias por el homenaje a la abuela, a mi mamá que siempre está en mi corazón. De esas maravillas que tienen tanta historia", comenzó expresando.

Luego recordó que comía esos pastelitos cuando llegaba de la escuela y su madre se los preparaba con mucho amor. "Que hayas podido hacerlo sin probar ni saber, has transmitido un poco de esa historia", agregó.

Nuevamente le agradeció "por ser la hija que sos, por ser tan copada y querer tanto a la familia". "Este papá que te tocó, difícil pero sos lo más importante que tengo en la vida, gracias al programa por tanto cariño y afecto, no puedo seguir hablando", finalizó notoriamente quebrado y llorando.