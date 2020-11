Una participante del Cantando, furiosa con el jurado: "A mí siempre me matan"

jueves, 12 de noviembre de 2020 10:45

El jurado del Cantando 2020 cada vez se pone más exigente con los participantes y si bien hay parejas que se incorporaron en las últimas semanas, para ellos también recayeron esas obligaciones. Sin embargo no todos lo sienten así.

Indignada con el jurado y la posición que tienen sobre ella en cada una de las galas, Cinthia Fernández apuntó a presuntas "injusticias" con ella, en relación a sus compañeros y nombró a varios de ellos para justificar su denuncia.

"Es cualquiera, yo estoy hace tres galas, no me olvido la letra, trato de buscar una puesta (en escena), me recontra mil esfuerzo. No soy Celine Dion, no digo que soy cantante como Floppy Tesouro. A la gente que se olvida la letra, no le suena la alarma nunca", disparó Cinthia.

Y agregó que "me voy a quedar parada como un mormón, a ver si me va un poquito mejor, porque siento que es re injusto. A mí siempre me matan, ¡pará flaco! No soy cantante, pongo lo mejor. Tampoco soy un desastre. ¡Le están pifiando!".

La angelita, que da mucha tela que cortar en cada una de sus performances, respecto a sus dichos, destacó que pese a los errores de algunas de sus compañeras, recibieron mejores puntajes que ella misma.

"Carmen (Barbieri) se viene olvidando la letra hace tres galas. Floppy cantó mal y le regalan un 8 (Moria). ¡Dejame de joder! Estoy hace tres galas y me están matando. Todos estos están hace 13 y se lo perdonan", finalizó enojada.