La policía buscó a la "Bomba Tucumana" en el Cantando 2020: "no soy delincuente"

jueves, 12 de noviembre de 2020 00:00

Un momento poco grato vivió este miércoles en la noche, Gladys "la Bomba Tucumana" mientras se encontraba preparándose para su actuación en el Cantando 2020. Sucedió cuando personal policial llegó hasta el estudio para llevar una notificación por una causa judicial.

"Vino la policía a buscarte acá", lanzó Ángel de Brito en cuanto la cantante ingresó a la pista junto a su hijo Tyago Griffo. Al escuchar esto, la cantante confesó que no sabe bien los términos de la presentación judicial y por eso se lo derivó a su abogado Cesar Caroza.

"La verdad que no sé con qué tiene que ver porque no entiendo de códigos. Lo único que les puedo decir, para que se queden tranquilos, es que me puse a pensar ¿choqué a alaguien', ¿maté a a alguien?, ¿pasó a algo que no me acuerde?. La verdad que no pasó nada raro en mi vida. No soy delincuente, no robé, no hice nada. Ya mandé una foto de lo que me llegó a Cesar", explicó la participante del certamen.

Con respecto a quién puede haber sido el autor de dicha presentación en su contra, si Morena Rial o su ex pareja, Gladys aclaró: "Que él agradezca que todavía no está detrás de las rejas. Seguramente sucederá en algún momento. Por eso quiero estar más relajada y más al tanto con mis abogados en Tucumán".

La cantante denunció que su ex pareja se quedó con un auto que compró ella con su hijo y su sobrina para que su familia en Tucumán puedan atender a su madre ante una emergencia. Pero además agregó que "hay muchas más cosas" que él se habría dejado, incluso cuando ambos estaban juntos como pareja: "es vergonzoso porque soy una mujer grande, tengo un hijo y lo respeto".

"Lo único que se hacer es trabajar desde que tengo 14 años, él quiere apoderarse de cosas que no le corresponden (...) reclamos de antes, muchas dudas que ahora las fui corroborando, de cosas extrañas que sucedían en mi casa, graves de cuentas", finalizó.