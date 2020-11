"Lo quieren por Osito Cariñoso": Analía Franchín dijo que Turco García tiene coronita

miércoles, 11 de noviembre de 2020 12:46

Analía Franchín está más que desconforme con la devolución de "la noche de las milanesas" en Masterchef Celebrity en la que su plato no convenció y salió favorecido Turco García que junto a Belu Lucius.

En "Flor de equipo" mandó un video con su descargo, fiel a su estilo "sin pelos en la lengua". La participante de los tocados originales señaló: "pasé de hacer la mejor milanesa del mundo, que Tegui dijo: "es la mejor milanesa del mundo" a ayer que me dijeran maso , maso. ¿Ustedes la vieron? ¿Ustedes vieron lo linda que era? Era preciosa; era perfecta".

[#FlorDeEquipo] uD83DuDD25 EXCLUSIVO uD83DuDD25 El descargo de @analiafranchin después de las críticas por sus milanesas en #MasterChefArgentina uD83DuDCA3uD83EuDD2D pic.twitter.com/J5RbhwMCyD — telefe (@telefe) November 11, 2020

Y dijo: "esta es la primera vez que no coincido con el jurado. Porque yo soy de las que, si tengo un plato indefendible, digo: "esto es un horror, esto es un asco". Como dije el otro día sobre el cordero: "esto es imposible de comer". En esto no estoy de acuerdo: mi milanesa estaba mejor. Pero bueno... ustedes vieron que el Turco es como un Osito Cariñoso que uno puede agarrar y pellizcar y eso les pasa a todos. Al jurado, también".

¿Hay preferencias del jurado sobre el Turco? "Esto es una competencia. No se olviden y a mí no me importa nada. Si esto es una competencia, vamos a jugar. Y no saben los platos que se vienen, ¡y no les digo los tocados! Las cosas maravillosas y espectaculares. Y les confieso que por un tocado, choqué pero no quiero spoilear", sentenció.

¡Se viene con todo!