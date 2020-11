¿La nueva Icardiada? Leo Alturria muy cerca de Costi

miércoles, 11 de noviembre de 2020 22:22

Una situación muy particular se vivió este miércoles en el móvil en vivo de Cortá por Lozano con Costa. Todo se dio al inicio del programa y ya muchos hablaron de "la nueva icardiada".

Por protocolo, Costi participa en las emisiones diarias como panelista pero no en el canal sino en lugares al aire libre. Atrás quedaron las transmisiones desde el living de su departamento y ahora apuesta a jugar con situaciones con la naturaleza como marco.

En este escenario, tuvo su aparición este jueves vestida de negro y con un sombrero que la cubría del sol que tanto la incomodó en la jornada del martes. "Una viuda descocada", dijo entre risas al inicio del móvil, cuando hacía su presentación. En este contexto un joven en una bicicleta pasó por atrás de ella y terminó tirado en la tierra.

Es que todo indicó que por mirarla perdió el equilibrio y se cayó "por accidente". En ese momento, cuando ella se acerca, él le dijo con tono cordobés: "tengo la pierna partida en 3 partes" y luego pidió que le echen "un poco de alcohol".

En ese momento, Vero Lozano advirtió: "¡es el marido de la Lizy!". Luego agregó con tono de humor: "no quiero pensar que esto está planeado".

"Yo no puedo cruzarme frente a la cámara así que pegué una patinada y me caí", explicó Leo Alturria mientras se veía ante las cámaras que Costi lo trataba con mucho cuidado, respondiendo a sus pedidos echándole alcohol en las piernas.

"¿Vos le estás queriendo icardiar el marido a Lizy?", le preguntó a Costa a lo que ella responde: "yo no sabía nada, el ladrón piensa que todos son de su condición, Verónica y Paola, yo no sabía esto".

"Perdoname si te asusté", le dijo Alturria con humor a lo que ella respondió: "me han pasado cosas peores".

"Le vas a tener que dar explicaciones a Lizy. Ella quiere saber", cuestionó Paola destacando que le llegó un mensaje de texto de Tagliani: "quiere que le des explicaciones, de la coincidencia de su novio con vos en el móvil".

"Igual me dijo que no está tan preocupada. Me dijo 'yo estoy tomando un Don Pedro'", finalizó.