¿Es o no es?: dudas por la presunta foto de Abel Pintos con su bebé Agustín

miércoles, 11 de noviembre de 2020 15:26

"¿Está chequeado?", fue la frase que más se repitió en un posteo de Twitter de Ángel de Brito en el que mostró una foto de Abel Pintos que tiene en brazos a un bebé. "La cara de felicidad de Abel Pintos", dijo el periodista de espectáculos.

Sin embargo, las fans del cantante le salieron al cruce. "Esa foto no es de ahora"; "no es actual; no es el hijo de Abel ese bebé"; "tiene pelo Abel en esa foto"; "ni siquiera se nota el tatuaje de GRATITUD" y "no me extraña que no chequees", fueron las respuestas.

La cara de felicidad de Abel Pintos. pic.twitter.com/Vjd8RhJvOk — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 10, 2020

El periodista no respondió los comentarios y tampoco borró su posteo. En tanto, el cantante señaló un día antes en la red social del pajarito. "Gracias por acompañarme también en los silencios. Hace 3 meses me dijeron: sin silencios no hay música. Por eso agradezco profundamente la atención que siguen dándome incluso en los silencios. Como en esos instantes previos a la siguiente canción en nuestros conciertos rituales", destacó.

Y agregó: "estuve trabajando mucho estos días. En mi próximo disco. En mi próxima canción adelanto de ese disco. En nuestro próximo encuentro y en otros “universos paralelos” de los que ya les voy a contar. Me siento muy feliz y MUY agradecido".

Además, vale recordar que él mismo mostró al pequeñito tras nacer por lo que la primicia la manejó personalmente.

Nueva etapa

Abel no deja de ser agradecido a sus seguidores. Tras el nacimiento, compartió la foto más importante de su vida. Se trata de la que fue retratada minutos después de que naciera Agustín Pintos Calabrese, su primer hijo con su pareja Mora. En la imagen, se lo ve cargando a su pequeñito y acercándoselo a su mamá. Las miradas y sonrisas de ambos son todo. El gesto del primer llanto de Agus, la señal de vida más hermosa.

"Agustín Pintos Calabrese. “Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma”, señaló parafraseando la canción de Fito Páez, "Un vestido y un amor".

Según informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, Mora Calabrese dio a luz al pequeñito este miércoles a las 19.30. Fue en Resistencia, Chaco, donde están residiendo por la cuarentena.

En el contexto de ese momento tan especial, Abel publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde expresó todo el amor que siente por la mujer y por su hijo. "L@s quiero mucho", escribió en el horario que estaba llegando al mundo el bebé y rápidamente el mensaje recibió miles de Me Gusta.