"¡Es berreta!": el mal momento de Vero Lozano con Dolli Irigoyen

miércoles, 11 de noviembre de 2020 20:13

Un mal momento vivió Verónica Lozano en pleno programa, Cortá por Lozano, este miércoles en la siesta. La conductora tuvo como invitada especial a Dolli Irigoyen en el living para contar cómo vivió su paso como jurado de Masterchef Celebrity y en este contexto se dio la situación que llevó a que la conductora terminara transpirando.

Todo se dio cuando, a manera de juego, la invitaron a Dolli a degustar algunos platos que los panelistas habían realizado de manera especial la noche anterior en su honor. En esta ocasión, Paola Juárez hizo arroz; Nicolás Peralta, salchichas envueltas con jamón y rebozadas; Evelyn Von Brocke una tentación de dulce de leche; Mauro Szeta, tortilla de papa; y Verónica Lozano, zapallo relleno.

[#CortaPorLozano] Dolli se anima a probar nuestros platos ¿Cómo nos irá? uD83EuDD75 pic.twitter.com/TcS5RXLSM8 — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 11, 2020

Al momento de degustar, Dolli se percató que un concursante la había querido engañar, mitiéndole con la autoría de la comida. La alerta la dio en cuanto llevó la primera cuchara a la boca y con desagrado enumeró todo lo que estaba mal. "¡Esta muzzarella es berreta!", dijo la chef e inmediatamente comenzó a transpirar la conductora y agarró un pañuelo descartable para secarse.

"Yo soy la culpable", dijo Vero asumiendo el error y Dolli le refutó: "¡esto no lo hiciste vos!".

"Es verdad, no lo hice yo. Hice trampa. A Dolli no lo puedo mentir. Lo compramos en una rotisería. ¡Cómo te diste cuenta!", agregó Lozano.

[#CortaPorLozano] ¿Cómo le fue a @peralta_nico con su plato? Dolli lo juzga uD83EuDD23 pic.twitter.com/C26eNGPi4r — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 11, 2020

"Te falta cariño, la calidad del queso no es el mejor. Le falta sal. Vero, vos cocinas bien", le respondió la jurado del certamen de cocina de Telefe.

"Le falta el precio en el papel. Dije 'tal vez zafo'. Me apabullé. No es excusa, me negué, me abataté, me ofusqué y dije 'no lo puedo hacer', compren algo. Igual todo lo que decís me corresponde a mi. Todo lo hice para el orto", asumió Verónica.

Posteriormente, Dolli se sentó frente a la conductora y le confesó lo que ve en Mastercherf: "es una competencia donde cada uno saca su interior, pero cada uno saca lo peor y lo mejor, eso se está viendo. Me gusta que entre todos haya mucha camaradería. Pero en algún momento tiene que terminar. En algún momento tendrán que jugar de verdad".