Marcela Tinayre, la "gerente" de la familia Legrand: "cuando estoy sola lloro mucho"

martes, 10 de noviembre de 2020 14:25

Marcela Tinayre cumplió 70 años y llega a esta edad con plena salud pero cuidándose estrictamente para evitar cualquier contagio del coronavirus. La hija de Mirtha Legrand confesó que vive la pandemia como todos pero que está tratando de sacar a su madre de la casa para que enfrente los miedos que el covid genera y así pueda "convivir", como todos los argentinos, con la enfermedad.

Tinayre brindó una entrevista vía on line a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y, entre otros temas, se refirió al siniestro vial que sufrió su hijo Nacho Viale quien se salvó de milagro tras chocar hace unos meses cuando circulaba en moto contra un auto. "Recuerdo que me llamó el padre de Ignacio y me dijo 'está todo bien'. Ahí me di cuenta que algo pasaba y me bajó la presión, me caí", comenzó relatando.

Aquel sábado al mediodía del siniestro vial, Marcela se encontraba en su casa con una pareja amiga por comer un asado cuando sonó el teléfono. Inmediatamente tomó sus cosas y fue al hospital para ver cómo estaba su hijo.

"Tenemos que estar a contrarreloj porque tenemos que cuidar a mamá antes que salgan las noticias en los medios. Cuando llegué al hospital Rivadavia me dijeron que ya lo habían trasladado y me fui donde él estaba", recordó destacando que su primera reacción fue hacerle masajes en los pies a su hijo.

"Luego lo filmé para mandarle eso a mi mamá. Le dije que estaba bien y Nacho hablaba pero ella me decía 'jurame que está bien', 'jurame que está bien'", narró. Y ante eso le mandó el video y la paz volvió a Mirtha cuando vio que realmente había salido con una consecuencia muy leve de ese accidente.

Marcela expresó que la pandemia potencia muchos sentimientos pero sobre todo el miedo. Por eso trata de que Mirtha no caiga en eso y trata de que empiece a salir para no sufrir las consecuencias.

"Todo la ha llenado de miedos. Yo digo que es lo básico cuidarse, si estamos con barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, con todos los cuidados podemos convivir con el virus hasta que salga la vacuna", agregó subrayando que a ella le dicen "la gerente porque gerenteo la familia, los amigos".

Pero pese a eso confesó que cuando sale a andar en bicicleta se pone el casco y deja que las lágrimas fluyan. Como no sale pintada, cuando regresa se seca la cara: "cuando estoy sola lloro mucho".

"Cuando salgo con mi barbijo no saben cómo lloro. Hago descargo, hablo mucho con Juana, con Ambar. No me siento sola, estamos muy conectados", finalizó.