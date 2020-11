La "Bomba" Tucumana contra su ex: "estoy dándole la opción de que no vaya preso"

martes, 10 de noviembre de 2020 11:37

Gladys La Bomba Tucumana hizo una fuerte denuncia contra su ex pareja. La cantante, que cortó relación en febrero pasado, apuntó contra el hombre por no devolverle algunas cosas que son de su propiedad.

"Me tiene un auto que compré yo, pague yo para que se hagan cosas para mi madre en Tucumán. Lo tiene y se anda paseando de acá para allá con la novia", apuntó Gladys en Nosotros a la Mañana (El Trece).

La participante del Cantando 2020 aseguró que le dará tiempo hasta el jueves para devolver el vehículo sino decidirá avanzar con la denuncia. "Es un auto que compré con el trabajo. Toda mi familia estuvo con covid y gracias a Dios mi madre no se contagió y por eso no pudieron buscarlo, por ese tema", agregó Gladys.

En Tucumán la familia de la cantante no la pasó bien porque no solo que todos se contagiaron sino que además falleció el cuñado de ella por esta enfermedad. "Ahora necesitamos el auto y él brilla por su ausencia, me maltrata telefónicamente. Por eso estoy dándole la opción de que no vaya preso", apuntó en un audio que envió al panelista Tomás Dente.

Finalmente subrayó que "es muy triste" lo que está viviendo y destacó que "todo me lo gané laburando, es lo único que se. No es justo, se imaginarán cómo me siento".