"El de la foto soy yo": Rodolfo Barili reveló una faceta desconocida de su vida

Rodolfo Barili ama la música; de hecho se lo ha visto tocando con su banda y apoyando a amigos músicos. Pero poco o nada se sabía que le gustaba bailar. Y mucho menos que lo hacía de manera profesional en el folclore. Toda una revelación en el día de la Tradición.

"Sí. El de la foto soy yo. “Y vos siempre tirando facha” escribe en su Instagram Silvina, mi hermana, que desempolva este archivo en el día de la tradición. Que súper felices éramos hermana querida bailando. Cuantos viajes, cuántas horas de ensayo, cuánto aprendizaje, cuánta auto exigencia. Bailamos muchos años folclore. Muchos. Nos encantaba hacerlo. Y siempre digo que aquella experiencia me sirvió para domar (en buena parte) mi atroz timidez.",detalló el periodista y conductor de Telefe Noticias. En la imagen se lo ve vestido como bailarín de folclore junto a su hermana, cuando eran adolescentes.

"Imposible no recordar a Chela, directora de La Fortinera, amiga de mi vieja, un ser maravilloso que hacía de mamá en cada presentación y que nos enseñó a amar el bailar, el zapatear y la adrenalina que significaba estar sobre cada escenario. Silvina siguió bailando. Luego le sumó el tango. Baila como los dioses mi hermana. De las tantas cosas que admiro de ella", agregó.

Y dio pistas de qué fue de esa parte de su vida en los escenarios. "Lo mío? A los 15 años llegaron las bandejas, los vinilos, el ser DJ del boliche de mi pueblo y la guitarras con sus amplificadores. Y allí quedaron arrumbados en la casa de mi mamá en Rauch (aún hoy lo están) los sombreros, las bombachas de gaucho y las botas de zapateo. Pero fue una etapa muy feliz. Gracias hermana de mi alma por recordármelo hoy! Te amo @silbarili", sentenció.

Su otra mamá

Rodolfo Barili es un gran admirador de "las mujeres de su vida" que le han enseñado tanto y desde el más entregado amor. Su mamá, su pareja Lara Piro; son frecuentes motivos de amorosos comentarios públicos y este martes se sumó, una de sus tías. Con una tierna imagen, destacó su historia.

"No sé si me asombra más mi cara o el corbatón que llevaba al jardín! Pero bien vale esta foto para decirle feliz cumple a mi tía Tita! Hermoso ser que hoy llega a los 70. Maestra de alma, me enseñó mis primeras malas palabras y las recibió con naturalidad como respuesta cuando una suplencia en el jardín la puso como mi docente por unos días! La anécdota que tantas veces me ha contado mi tía refleja la singularidad de su paso por mi vida y por la de Silvina, mi hermana, la que halló esta foto de las tantas que nos unen con la tía", posteó Rodolfo sobre la imagen en la que "la seño Tita" aparece junto a los hermanitos.

"Un ser maravilloso, algo así como mi otra mamá! Definitivamente lo es. La pasión por el arte, el dibujo, el cariño de familia, los domingos de pastas, los abrazos bonitos, la mirada simple, los fines de año en su casa, el infaltable Noel en cada Navidad, todo me lleva a pensar en la tía Tita. Feliz cumple tía! Que recibas hoy todo ese amor que sembraste a lo largo de tu vida! Yo feliz de que hayas estado siempre y sigas estando en la mía! Tu amistad de hermanas con mamá aún hoy me conmueve! Verlas juntas me hace siempre feliz! Caminando la vida y, en estos tiempos, cuidándose una a la otra! Te quiero! Por muchos más tía!", sentenció.