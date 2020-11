Turco García sobre su "avance" en Masterchef: "ahora cocino"

domingo, 1 de noviembre de 2020 00:00

Este sábado, el Turco García fue uno de los invitados a Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefé. El concursante de MasterChef brindó una de las declaraciones más fuertes de la misión.

El conductor consultó sobre quiénes habían tenido un momento en el que la vida les cambió. El Turco pasó adelante y afirmó que este mes volvió a cambiarle la vida. "MasterChef me cambió la vida. No soy un tipo de la tele, del espectáculo. Cuando se cayó lo del Bailando y me dijeron de ir yo tenía mucho temor. Mi señora me decía andá, pero yo no cocino. Fui con el temor de no saber prender una hornalla, de solo mirar cómo cocina ella", contó.

"Vos ya fuiste muy popular, esto es como una segunda ola de popularidad", le aportó Andy. "Estoy muy agradecido. La gente me vuelve a reconocer y tengo otro público. Hace un mes y medio me cambió la vida. Estoy muy feliz", agradeció el ex futbolista.

Luego más adelante del programa, el Turco aseguró que aunque no lo crean siente que ha tenido un avance para hacer de comer. "Ahora cocino", dijo entre risas y luego señaló a modo de humor que "hago cuatro fideos moñitos, un litro de caldo y listo. Los fideos luego se inflan".

Máster en la cocina

Semana tras semana el Turco termina nominado los domingos para abandonar las hornallas del reallity y esta vez no es la excepción. Sin embargo, además de la fama ha conseguido otra cosa muy importante: "su octavo hijo", como nombró al Polaco.

El Polaco posteó un emocionante mensaje porque su querido amigo subió junto a él, al balcón de "los salvados". Turco querido sos un gran tipo .. y a la gente buena le pasan cosas buenas como las que te están pasando ave fénix.. te quiero mucho. Seguimos", escribió el cantante reviviendo la emoción del programa.