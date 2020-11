"Pedime un taxi": uno de los participantes de la gala de MasterChef Celebrity, ¿se las picó?

domingo, 1 de noviembre de 2020 15:06

Se viene una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity y la vara está cada vez más alta o prácticamente, imposible. Y la presión se le hizo insoportable a uno de los famosos.

"Fue una gala muy particular. Uno de los participantes, en el medio de la gala, dice: "quiero un taxi para irme a mi casa", adelantó el embajador Marcelo Polino en "La Peña de Morfi". "El jurado está muy exigente en esta gala. Vino con los tapones de punta a exigir a los participantes", agregó.

¡BOMBA! uD83DuDCA3 Según el embajador de #MasterChefArgentina un participante quiso dejar el certamen... ¡Mirá lo que contó @marcelopolino en #LaPeñaEnCasa! uD83DuDC47 pic.twitter.com/OISrdLMgp4 — telefe (@telefe) November 1, 2020

Y tiró la bomba: "el eliminado no tiene que ver con el renunciante. Hay uno que se quiso ir. No lo dudó; pidió un taxi para irse ya". Santi Giorgini quiso averiguar un poco más sobre los motivos y Polino anticipó: "se quiso ir por un tema personal. Es más cuando lo comunican; el jurado se quedó helado. Es el participante menos pensado que se quiso ir a la casa y no volver nunca más. Se sintió mal por una actitud que tuvo en el programa; se sintió mal y que ese no era más su lugar".

El periodista señaló que el participante nunca dio indicios de querer irse ni fue "quejoso". "Fue uno de los jurados que se acercó para escuchar. La verdad es que graban muchas horas y es un estresazo", dijo.

¿Quién será?

El cambio de El Turco

Este sábado, el Turco García fue uno de los invitados a Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefé. El concursante de MasterChef brindó una de las declaraciones más fuertes de la misión.

El conductor consultó sobre quiénes habían tenido un momento en el que la vida les cambió. El Turco pasó adelante y afirmó que este mes volvió a cambiarle la vida. "MasterChef me cambió la vida. No soy un tipo de la tele, del espectáculo. Cuando se cayó lo del Bailando y me dijeron de ir yo tenía mucho temor. Mi señora me decía andá, pero yo no cocino. Fui con el temor de no saber prender una hornalla, de solo mirar cómo cocina ella", contó.

"Vos ya fuiste muy popular, esto es como una segunda ola de popularidad", le aportó Andy. "Estoy muy agradecido. La gente me vuelve a reconocer y tengo otro público. Hace un mes y medio me cambió la vida. Estoy muy feliz", agradeció el ex futbolista.

Luego más adelante del programa, el Turco aseguró que aunque no lo crean siente que ha tenido un avance para hacer de comer. "Ahora cocino", dijo entre risas y luego señaló a modo de humor que "hago cuatro fideos moñitos, un litro de caldo y listo. Los fideos luego se inflan".

Máster en la cocina

Semana tras semana el Turco termina nominado los domingos para abandonar las hornallas del reallity y esta vez no es la excepción. Sin embargo, además de la fama ha conseguido otra cosa muy importante: "su octavo hijo", como nombró al Polaco.

El Polaco posteó un emocionante mensaje porque su querido amigo subió junto a él, al balcón de "los salvados". Turco querido sos un gran tipo .. y a la gente buena le pasan cosas buenas como las que te están pasando ave fénix.. te quiero mucho. Seguimos", escribió el cantante reviviendo la emoción del programa.