MasterChef Celebrity: los famosos respondieron a lo que la gente más busca en Google

Antes del domingo de eliminación, Flor Vigna en el especial de MasterChef a la Carta, decidió hacerle a los participantes las preguntas que la gente más busca en internet.

"Re-buscados", se llamó la sección de la excombate que puso luz sobre inquietudes de muy diversos ámbitos. El primero en someterse al test fue Boy Olmi, a quien justamente le preguntaron por su apodo. "Me dicen Boy porque a mi viejo le decían Boy. Viene del inglés, quiere decir chico, aunque yo ya soy un chico grande". El segundo interrogante tiene que ver con cómo era de joven. "Era parecido a ahora pero con el pelo rubio, con menos arrugas, con menos canas. Jugaba al fútbol, ahora para jugar tengo que entrenar un poco porque sino me deshago. Todavía no tenía hijos, lo que te cambia mucho".

El segundo en pasar por la prueba fue el Turco García quien habló sobre su libro. "Creo que fue un éxito porque es un libro de fútbol, de las concentraciones pero más que todo de la vida del Turco García. Detrás del jugador de fútbol hay una persona y en el libro reflejé eso, lo bueno y lo malo".

También la gente busca sobre el origen de su apodo. "Me dicen Turco porque una vez en Fiorito estaba jugando al fútbol y de la desesperación dije "dejala jala jala jala". Roberto, que es amigo mío me dijo que parecía un turco y ahí quedó. Menos mal porque García hay un montón".

Belu Lucius creyó que lo más buscado sería su edad o su peso, pero fue su altura, a lo que respondió "1,79 y medio". La otra pregunta era sobre su apellido. "¿De verdad se piensan que soy Luli Pop? Yo de artista no tengo nada. Lucius es mi apellido y ¡apréndanlo a pronunciar!. Es como Lucía pero con "us" al final", pidió.

"Fede Bal Gamer", fue lo primero más buscado sobre el hijo de Carmen y Santiago. "Es una faceta hermosa de mi vida que poca gente conoce. Juego todas las noches. Es un niño que nunca pude apagar", aseguró. "Fede Bal Martitegui", otras de las palabras que demuestran lo que sus seguidores quieren saber. "Se generan cosas muy graciosas. Yo lo quiero y lo odio al mismo tiempo. Es un amor/odio. Germán, si estás viendo esto: te amodio".

Para finalizar, hubo algunas palabras claves que llamaron la atención "Fede Bal niño prodigio". "Es un hermosa historia. Carmen Barbieri nos presenta a su hijo superdotado y yo estaba ahí con una carita de pelot... sosteniendo un cabrito porque la foto era en un día de granja. Es un título que me persiguió toda la vida", sentenció.