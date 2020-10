"Solo puedo decirte...", el posteo de Sofi Balbi a Luis Suárez

View this post on Instagram

Mi vida muy feliz aniversario u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f que puedo decir de todos los momentos maravillosos que hemos vivido juntos y los no tan buenos, pero siempre apoyu00e1ndonos entre nosotros que es lo mu00e1s importante. Te elegu00ed hace 18 au00f1os y te volveru00eda a elegir SIEMPRE. No tengo palabras para agradecerte lo que sos para mi y para nuestros hermosos hijos que orgullosos estu00e1n de la mami que tienen!!! Te amo con toda mi alma @sofibalbi u2764ufe0fud83cudf39#18au00f1osjuntos #mividaentera #familia