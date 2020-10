"No medí la repercusión": Stefano "Yeyo" de Gregorio destrozó a Nico Vázquez y se arrepintió

viernes, 9 de octubre de 2020 20:11

La actuación que brindó Agustín Cachete Sierra y Rocío Igarzábal en el Cantando 2020 no solo que no gustó al jurado y casi de seguro terminaron sentenciados, sino que además reavivó una vieja pelea que estaba en el seno de Casi Ángeles. Es que ambos hicieron un homenaje a la legendaria tira infanto-juvenil y se abrió una caja que generó una catarata de comentarios en las redes sociales.

El escándalo vino de la mano de un ex compañero de la tira: Stefano "Yeyo" De Gregorio quien salió a criticar a Nicolás Vázquez por un mensaje que él dejó a la dupla alentándolos en la previa al Cantando 2020. Las palabras del actor pareja de Gimena Accardi no cayeron bien en el joven que supo interpretar en su momento a León lleca Benitez y éste no dudó en volcarse a Twitter para expresarlo.

El escándalo se desató después de que Nico dejó un mensaje en una grabación que decía: “Ahora a romperla. Vamos Cachete, vamos Rochi. Lo mejor para ustedes”. Allí aparecía acompañado de su esposa, y también ex participante de la famosa telenovela, Gimena Accardi.

Al escuchar la buena onda de Vázquez, Yiyo se despachó en twitter: “l ‘vamos cachete’ del caretón ese lo fue todo... mamá, cómo les gusta el show”.

El descargo luego continuó mientras veía a Sierra participar del programa de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), este viernes al mediodía. Pero las palabras de De Gregorio no cayeron bien en muchos fans que salieron a dividir las aguas y armar una gireta que hasta el momento era impensada.

“Banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de CA, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mi y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda”, agregó Yeyo quien rápidamente se convirtió en tendencia de Twitter.

Al ver la repercusión que había generado y que todo se estaba yendo de las manos, decidió dar un paso atrás y borró los mensajes que levantaron revuelo. Luego salió a pedir perdón también en la red social del pajarito: "Ya está, gente. Reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar, no tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie, solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó, ya aclararemos todo en privado. Fin".