Vicky Xipolitakis terminó llorando en Masterchef: "es muy duro para mi estar acá"

jueves, 8 de octubre de 2020 00:50

Muy emocionada. Así terminó Victoria Xipolitakis en la tercera gala de Masterchef Celebrity. La rubia cautivó a todo el jurado con un cerdo envuelto acompañado con brócoli y la devolución que le hicieron Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular la llevaron a que no pudiera contener las lágrimas en medio del programa.

"Soñé con ese plato, es como que volé, me sentí como una cheff", comenzó expresando al momento de servir el cerdo envuelto en papel celofán. La combinación de sabores hizo que la respuesta sorprendiera a todos, incluso a ella misma quien por primera vez había cocinado este plato.

Al poner el plato sobre la mesa, Germán Martitegui se tapó la cara y ella reaccionó: "estás bostezando o te reís". Ante esto, él contestó "no estoy rezando" y se dirigió a cortar su bocado para probar.

"Increíblemente el punto del cerdo está perfecto", aseguró el jurado dejando a todos helados. La respuesta confirmando lo bueno del plato, lo confirmaron sus colegas del jurado.

Inmediatamente Donato De Santis salió a dar su parecer y un consejo para el resto del programa de ahora en adelante: "quiero que entienda que la mayor parte de lo que vemos de vos son las poses. Eso, la energía, tenes que dedicarlo a los detalles. Tenes buen ADN de cocinera, limpias, sos ordenada, agarrás lo que sea, lo tirás ahí, te tiras a la pileta y lográs cosas espectaculares".

Ante este escenario, Vicky no podía creer la respuesta y se emocionó. Sin contener las lágrimas, explicó cómo vivió estas palabras de halago hacia lo que hizo: "es muy duro para mi estar acá. Estoy en un año muy golpeada pero por mi forma de ser siempre sigo con una sonrisa. Siendo mamá y hoy poder lograr y hacer cositas para mi y que me salga un poquito bien con 3 monstruos que me feliciten me recontra emociona".

Ante esto, Germán Martitegui confesó que no entiende "por qué salió así". "No para de bebotear, canchereando y uno dice 'no está haciendo nada' y está muy preocupada en ser simpática, halagar que a mi claramente no me importa y pensé que perdía seriedad. Pero de repente me encuentro con un plato que está perfecto", señaló.

Xipolitakis aclaró que así es su forma de ser y se retiró a su lugar. Sin embargo minutos después, y una vez que todos los platos habían sido degustados por el jurado, llegó la premiación con la medalla de oro que es el reconocimiento que semanalmente se entregará a los que mejores han trabajado.

Este miércoles fue para Vicky y nuevamente la alegría y emoción la desbordó: "¡gracias esto se puede y es para mi hijo!".

Sin dudas la Griega fue la sorpresa de todos en los primeros días del certamen.