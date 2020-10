"Se mueren con este": Mery del Cerro causó furor con una foto con Paula Chaves

jueves, 8 de octubre de 2020 21:55

Mery del Cerro y Paula Chaves son amigas desde el reality "Super M" que las consagró como modelos y ahora, en una nueva etapa, disfrutan de la maternidad. Pero como los buenos recuerdos son muchos, la mamá de Mila y de Cala compartió en Instagram una imagen especial.

"Querían un #tbt furioso??? Se mueren con este!!!! Acá con la Yeya del Amor en otros tiempos en Tulum con @chavespauok

Teniendo en cuenta que tenemos la misma edad, cuantos años teníamos en esta foto??", preguntó Mery a sus seguidores.

Entre las primeras en reaccionar estuvieron algunas amigas. China Suárez comentó "cada vez más lindas" y Zaira Nara también sintió nostalgia: "quisiera estar ahí". ¿Vos qué opinás?

Enamorada

Peter y Paula fue una pareja que se formó ante los ojos de toda la Argentina en la pista del Bailando. Tanto fue así que al inicio muchos pensaron que su relación era parte del "show de Marcelo".

Sin embargo, el tiempo le dio la razón al amor. Se casaron y ahora son los orgullosos padres de Olivia, Baltazar y Filipa, la pequeña cuarentenial de tan solo tres meses.

Este domingo, la modelo y conductora usó sus redes sociales para enviarle un mensaje muy especial a su marido: "6 años... Por esta vida y todas las vidas que nos quedan juntos. Te amo". Al texto lo acompañó en sus historias con una foto del casamiento en la que se los ve abrazados en un momento de amor.

Amor por sus hijos

Este sábado, Paula compartió en Stories de Instagram, un video de su hijo Baltazar que está en un sillón con la beba a la que le canta dulcemente "Estrellita, ¿dónde estás?". En un momento, él se da cuenta que ella lo está grabando y la saluda.

"Hay algo más amoroso que él? Me desespera", escribió ella junto a un corazón. Balta es el único hijo varón y nació después que Paula perdiera un embarazo. Por eso ella compartió un posteo muy especial para su cumpleaños. "Mi bebe arco iiris ... Gracias por llegar magicamente a nuestras vidas... Gracias por enseñarme desde el primer día que no podemos controlar nada... Gracias por enseñarme a luchar por nuestros derechos... Gracias por enseñarme esa fuerza que nace descontroladamente desde adentro y de los más profundo de nuestros corazones... Hace 4 años , 5.28 am , me convertiste en otra mujer... nací con vos... nacimos juntos...

Te amo hasta el infinito, Balta"