Las redes ardieron al ver el rostro de Miguel Ángel Cherutti en Cantando 2020

jueves, 8 de octubre de 2020 23:14

Este miércoles Charlotte Caniggia dio positivo de coronavirus y con esto su lugar en el Cantando 2020 tuvo que ser reemplazado por 14 días por otro artista: Miguel Ángel Cherutti.

El actor y humorista sacó a relucir su talento con la música y sorprendió con su voz. Lo hizo de la mano de su hija Bianca (25) quien tiene una importante trayectoria en la comedia musical. y de hecho hace poco se lanzó como cantante y durante la cuarentena lanzó el cover y el videoclip de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa.

Miguel Ángel transita sus 63 años y sorprendió en la pista a los seguidores no sólo por su voz sino por su físico. Es que se lo pudo ver con la piel tensa de la cara y un color dorado que no pasó desapercibido, especialmente por los usuarios de Twitter. Los memes no se tardaron en aparecer.

Algunos de los mensajes que se pudieron leer en Twitter: "Por qué Cherutti está tan duro. No lo ven raro ustedes?", "me pareció o a Miguel angel cherutti le pasaron blem en el rostro?", " Miguel Ángel Cherutti aparece con un bronceado caribeño. Quien pudiera", "Cherutti se durmio en la cama solar y clavo comedor nuevo".

Cherutti usa el bronceador de Trump??@cantando2020 — Ale uD83DuDC31uD83CuDF7F #NoVotoLadrones (@alejosefina2) October 9, 2020

Que estirada la cara de este hombre, Cherutti. #Cantando2020 — uD83DuDDA4uD83CuDFA9 (@misofaok) October 9, 2020

Que negro q está Cherutti.....#Cantando2020 — Laura CARP ??uD83DuDD34?? (@lauraandrea18) October 9, 2020

Ah no pero Cherutti te sopletearon hasta el orto — take it easy (@esxaca1) October 9, 2020

@cantando2020ok Que le paso en la cara a Cherutti.... tiene la cara estirada....! — marcelo bressia (@marger30) October 9, 2020

Qué pasa o pasó algo a Cherutti??!!! #Cantando2020 — A_r_i_e_l_ _S_._ _S_a_l_v_a_d_o_r_ ©??uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Arijuy) October 9, 2020

Que le pasa en los ojos a Cherutti le hicieron una mal cirugía y le dejaron los ojos duros esta disfigurado — Mis Datos Ana Beatri (@BeatriMis) October 9, 2020

#Cantando2020 me pareció o a Miguel angel cherutti le pasaron blem en el rostro?uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 pic.twitter.com/LGQ7qcUlGt — Ceci 2020??uD83CuDF08 (@Cecilia202013) October 9, 2020

Nadie se va de vacaciones y Miguel Ángel Cherutti aparece con un bronceado caribeño. Quien pudiera...



A mí me dicen mala leche, por lo blanco y lo agrio.#Cantando2020 — Joaquín (@jmr2067) October 9, 2020