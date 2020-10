La Princesita le dijo “me gustás” a Gastón Angrisani y la respuesta de él sorprendió a todos

jueves, 8 de octubre de 2020 00:00

Me gustas. Esas dos palabras descolocaron a todos, incluso a ella. En pleno Cantando 2020, Karina "La Princesita", tuvo una expresión hacia Gastón Angrisani al momento de hacer su devolución como jurado y la reacción de él le terminó robando una sonrisa.

Gastón actuó en el Trío con Paula Trápani y Augusto Buccafusco, interpretando "A puro dolor" de Son by Four. El show que brindaron los tres se llevó todos los halagos por cómo armonizaron las voces pero Karina no quedó tan conforme. Sin embargo tuvo un acto fallido que hizo que el cantante tropical le respondiera con buenos reflejos y rapidísimo.

"Gastón un placer que estés acá. Todos mis respetos. Canté con vos en el Gran Rex en mis comienzos. Cuando recién empezaba", empezó expresando Karina al momento de hacer su devolución.

Al escuchar sus palabras, confesó que no recordaba ese momento pero luego lo confirmó y dibujó una sonrisa en su rostro. Ante esto, ella avanzó un poco más y con el fin de querer explicar su calificación terminó entrando en un terreno que se prestó a la confusión.

"La nota no va a ser con vos. Vos me gustas", señaló y al darse cuenta lo que había dicho aclaró inmediatamente. "como cantante obviamente".

Esas palabras la hicieron poner colorada pero mucho más cuando escuchó la respuesta de él. “Estoy soltero, si te gusto. No hay problema”, aprovechó Angrisani.

Sin dejarla pasar, Ángel de Brito aprovechó para hacer su aporte y generar más risas aún: “acá tenés marido”.

Lejos de tomar el guante y seguir adelante con el tema, la Princesita abordó la devolución como jurado y dejó pasar los comentarios.

¿Se viene una nueva pareja?