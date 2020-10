¡Abel Pintos se afeitó!: "Mitad de semana es el nuevo..."

View this post on Instagram

u00bfQue como estoy? FELIZ Y AGRADECIDO Descansando del trabajo de mau0301s de dos meses que nos llevo cada detalle de lo vivido anoche. Repasando CADA UNA de las sensaciones que me recorrieron el cuerpo y el alma. Contando UNA Y MIL VECES a mi familia TODO lo queu0301 pasou0301 por mi mente durante las 2 horas y media de concierto. L@s quiero. L@s quiero mucho. Y les agradezco PROFUNDAMENTE el apoyo y el hacerme saber como lo vivieron. Abrazos. #nosvemosenlamusica #piedralibre