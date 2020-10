"Soy mi enemiga": Rocío Marengo se desesperó en Masterchef Celebrity

miércoles, 7 de octubre de 2020 00:14

Rocío Marengo la pasó mal en su debut en MasterChef Celebrity ya que al preparar calamar no supo cómo combinar los ingredientes y estalló en llanto.

A minutos de terminarse el tiempo para presentar el plato, fue el jurado Donato De Santis quien la hizo ver que no estaba encaminada hacia lo que quería. "Todos emplataron, Ro", le recalcó. "Y tengo todo quemado, no he terminado", señaló ella.

[#MasterchefArgentina] Si bien tenía experiencia en la edición chilena del certamen, en su debut en Argentina le ganaron los nervios uD83DuDC47 https://t.co/9S3xqJjDa8 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 7, 2020

Pero cuando Donato le hizo ver que no ocupó lo más sabroso del calamar, rompió en llanto. "Respirá, que no te ganen los nervios. No entres en pánico. Probalo y que tenga el mejor gusto posible", le pidió. "Siento que en algún momento del reto estaba cocinando mi enemiga. Todo me jugó en contra", confesó ella.

Finalmente presentó su plato que no convenció pero tendrá otra oportunidad. Las expectativas con Marengo eran altas ya que viene de ser finalista en la edición de Chile de ese reality.

Leti, la gran ganadora

Leti Siciliani fue la gran sorpresa de la segunda jornada de Masterchef Celebrity. Dejó al jurado con sólo palabras de halagos tras probar un plato sencillo al que ella le puso todo: "no hay tal crisis". Muchos televidentes lo identificaron como un guiño a Casi Ángeles.

"No hay tal crisis" se llama el plato porque representa mi momento en la cocina. Me lo repetí a cada momento, después que Damián (Betular) se fue (la había monitoreado en su isla). Lo voy a lograr, me repetía", expresó a la hora de presentarse al jurado.

"Con amor, pidió la devolución", al jurado. "Siempre", le dijo Betular. El gran guiño vino de las palabras del inflexible Germán Martitegui: "te voy a decir una cosa: es lo mejor que comí hoy en todo el día. Me movilizó muchas cosas que están muy buenas".

Leti, hermana de Griselda Siciliani, fue la ganadora del desafío del programa y subió al balcón de los elegidos, sin poder creer su logro. "Le doy gracias a mi papá que siempre se preparó alitas", confesó.