"¿Qué hace, señora?": Vicky Xipolitakis le tiró con de todo a Germán Martitegui

miércoles, 7 de octubre de 2020 00:30

Con su arroz con pollo, Vicky Xipolitakis quiso conquistar al jurado de Masterchef Celebrity y en especial, a Germán Martitegui. Le puso el detalle de un corazón a su plato como ¿una señal para el chef?

Sin embargo, la relación empezó mal. Es que Vicky escuchó cuando Iliana Calabró le comentaba al jurado que le hubiera gustado colocarle miel a su preparación. Ocurrente, la griega le tiró por el piso un frasco. "Vicky, es una locura lo que acabás de hacer", le recriminó Martitegui. "Perdón", pidió ella desde su isla. "La comida no toca el piso nunca", le disparó.

Dos potencias se saludanuD83DuDC49 De un lado, la exigencia de @germantegui y su respeto a las prácticas de un buen chef uD83DuDC68uD83CuDF73 Del otro, la gran Vicky: @VXipolitakisOK jugando al bowling con la miel uD83CuDFB3uD83CuDF6F #MasterchefArgentina pic.twitter.com/nGzI3BdULS — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 7, 2020

"Mirá que linda sonrisa tenés; tenés ojos claros también. Mi amor, gracias por probar el plato", le dijo Vicky a Martitegui intentendo conquistarlo, tras el incidente. Pero al demorarse a emplatar lo que quería que él probara... perdió su chance.

- Mirá qué linda sonrisa tenés

- Viste

- Tenés ojos claros también



Muy piropera, @VXipolitakisOK le arrancó una sonrisa a @germantegui con su frescura uD83DuDE02 Pero en #MasterchefArgentina lo que importan son los sabores uD83CuDF7D pic.twitter.com/QfTIOA0CwH — telefe (@telefe) October 7, 2020

Sin embargo, hubo sorpresa. "Si concentrás toda tu seducción en el plato, te va a ir mejor", le señaló el jurado antes de decirle que pasó al balcón de los que siguen en carrera. ¿Cómo seguirá esto?

Rocío y un mal inicio

Rocío Marengo la pasó mal en su debut en MasterChef Celebrity ya que al preparar calamar no supo cómo combinar los ingredientes y estalló en llanto.

A minutos de terminarse el tiempo para presentar el plato, fue el jurado Donato De Santis quien la hizo ver que no estaba encaminada hacia lo que quería. "Todos emplataron, Ro", le recalcó. "Y tengo todo quemado, no he terminado", señaló ella.

Pero cuando Donato le hizo ver que no ocupó lo más sabroso del calamar, rompió en llanto. "Respirá, que no te ganen los nervios. No entres en pánico. Probalo y que tenga el mejor gusto posible", le pidió. "Siento que en algún momento del reto estaba cocinando mi enemiga. Todo me jugó en contra", confesó ella.

Finalmente presentó su plato que no convenció pero tendrá otra oportunidad. Las expectativas con Marengo eran altas ya que viene de ser finalista en la edición de Chile de ese reality.