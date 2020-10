Leti Siciliani, la gran sorpresa de Masterchef Celebrity: "es lo mejor que probamos"

miércoles, 7 de octubre de 2020 00:00

Leti Siciliani fue la gran sorpresa de la segunda jornada de Masterchef Celebrity. Dejó al jurado con sólo palabras de halagos tras probar un plato sencillo al que ella le puso todo: "no hay tal crisis". Muchos televidentes lo identificaron como un guiño a Casi Ángeles.

"No hay tal crisis" se llama el plato porque representa mi momento en la cocina. Me lo repetí a cada momento, después que Damián (Betular) se fue (la había monitoreado en su isla). Lo voy a lograr, me repetía", expresó a la hora de presentarse al jurado.

¿Homenaje a #CasiAngeles? uD83DuDE0B "No hay tal crisis", el plato de @LetiSiciliani con alitas de pollo y arroz uD83CuDF57uD83CuDF5A #MasterchefArgentina pic.twitter.com/Rvjq9dg1LE — telefe (@telefe) October 7, 2020

"Con amor, pidió la devolución", al jurado. "Siempre", le dijo Betular. El gran guiño vino de las palabras del inflexible Germán Martitegui: "te voy a decir una cosa: es lo mejor que comí hoy en todo el día. Me movilizó muchas cosas que están muy buenas".

Leti, hermana de Griselda Siciliani, fue la ganadora del desafío del programa y subió al balcón de los elegidos, sin poder creer su logro. "Le doy gracias a mi papá que siempre se preparó alitas", confesó.

¡La ganadora del día es @LetiSiciliani! uD83DuDC49 Se va para el balcón y el miércoles competirá entre los mejores participantes de #MasterchefArgentina uD83EuDD29 pic.twitter.com/Cv4getZWq3 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 7, 2020

La cocina del rating

Este lunes arrancó Masterchef Celebrity por Telefe y vino a "mover el avispero" del rating. El programa, que concentra a 16 famosos que salen de su "zona de confort" para entrar en un terreno poco conocido como la cocina, fue todo un éxito y logró superar ampliamente a su competencia: Cantando 2020.

El programa de El Trece, que conduce Ángel de Brito y Laura Fernández, apostó todo para salir a ganar pero pese a los esfuerzos no fue suficiente y se quedó en el camino. Incluso en un momento llegó a casi duplicarle los números del rating.

A las 22.30, la medición de audiencia estaba dejando con un bajo margen de diferencia a Fuerza de mujer (otra nueva apuesta de Telefe) y Bienvenidos a Bordo (El Trece). El primero marcó 12.1 mientras que el segundo 10.3 de audiencia, con lo cual el piso ya fue alto para el canal de las pelotas pero también prometedor para El Trece.

Sin embargo, cuando comenzó MasterChef y Cantando, los números comenzaron a alejarse uno de otro. El estreno de Telefe trepó a 14 puntos y lideró la franja, subiendo minuto a minuto hasta alcanzar una marca máxima de 16.5 puntos de rating.