Alarma en el Cantando 2020, Charlotte Caniggia tiene coronavirus

miércoles, 7 de octubre de 2020 23:06

Charlotte Caniggia tiene coronavirus. Así lo confirmó este miércoles en la noche, al inicio de la gala del Cantando 2020, Ángel de Brito. El conductor destacó que la rubia había sido hisopada y ya recibió el resultado desde la cartera de Salud.

Por protocolo sus contactos estrechos fueron hisopados, entre ellos su hermano Alex Caniggia cuyo resultado se tendrá en la jornada de este jueves. De esta manera, y en plena competencia por el rating contra Telefe, El Trece pierde por 14 días una de sus figuras más fuerte: Charlotte. Y de confirmarse que su hermano también está contagiado, se convertiría en otra baja importante por dos semanas.

De Brito explicó, además, que los hermanos compartieron una producción fotográfica el pasado sábado para una revista, con lo cual han estado juntos y existen posibilidades de que se hayan contagiado.

Por ahora, el lugar de Charlotte será reemplazado por una importante figura de la comedia argentina: Miguel Ángel Cherutti. El comediante irá a la pista acompañado por su hija con quien se espera que alcance un fuerte impacto también en la teleaudiencia.

Lizardo Ponce ya había adelantado en La previa del Cantando, que Charlotte había sido hisopada y que el resultado podía llegar a cambiar lo que pasara en los próximos días con su actuación en la pista.

Mantiene una dieta estricta

Para mantener un cuerpo en forma aseguró que no hace gimnasia, no desayuna y almuerza algo reducido en calorías. Aseguró que toma con café cuando se levanta y luego almuerza una "ensaladita" o una milanesa.

Luego indicó que se está cuidando mucho para lucir bien físicamente. "Estoy tratando de comer poquito pero si me veo gorda me hago una lipo", confesó y luego agregó: "trato de no comer carbohidratos".

Por otro lado, la rubia confesó que se operó 3 veces los pechos, 1 fue para aumentar su volumen y las otras 2 para reducir el tamaño incluso por un tema de sentirse bien de salud.

"Tenía 600 cc (centímetros cúbicos), que es doble D, pero me dolía mucho la espalda. Me lo saqué y fui a 400 cc y me volví a sacar y estoy en 300 cc", señaló la blonda en el programa.