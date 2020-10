"Polera cuello tortuga": Diego Ramos contó todos los detalles de por qué se hizo la circuncisión

martes, 6 de octubre de 2020 19:33

Diego Ramos volvió a la tele tras el duro momento que le tocó vivir con el coronavirus, enfermedad que se llevó la vida de su papá y afectó también a su mamá. En "Cortá por Lozano" se mostró más tranquilo e incluso hizo gala de su buen humor al contar por qué decidió hacerse la circuncisión.

En un ida y vuelta muy gracioso, Vero Lozano disparó: "te habías operado la chuleta". "Sí, la circuncisión", afirmó él, sin pudor. "Tenías la bufandita rara", agregó ella. "Era una polera cuello tortuga, doble punto", detalló Diego.

"El cuerito quedó bien. Me hice la circuncisión y quedó impecable. Sentía algo raro y no permitía que nadie hiciera nada más que yo. Tenía el control y el joystick lo manejaba yo. Tenía vergüenza y decía: "esto sobra; algo está de más". Fui a un médico en Colombia. Fui al otro día y me operé. Estaba despierto, todo un tema y le agarraba la mano a una enfermera y un médico", explicó el actor, risas mediante.

Y continuó: "lo más gracioso es que ella me dijo: "mirá cómo quedó y lo que sacaron". El postoperatorio fue de un mes. Mi problema fue no tocarme; quería experimentar. De ansioso, me saqué los puntos". ¡Ay!

No hay distancia

A fines de septiembre, el actor decidió agradecer a quienes lo acompañaron y ayudan a sobrellevar, con sus buenas energías, el duelo por la muerte por COVID de su papá.

Dándole su característica cuota de humor a su mensaje posteó en Instagram: "Gracias por todos los mensajes! No hay distancia ni aislamiento que pueda con lo cercano que me sentí a todos (ya vuelven las fotos en calzones)". Vero Lozano y Nancy Duplaá están entre las amigas que le dejaron sus comentarios cariñosos.