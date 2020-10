"Nicole, te quiero comer toda": las fuertes palabras que sorprendieron a Neumann en vivo

martes, 6 de octubre de 2020 12:23

Una declaración al aire y sin rodeos sorprendió este martes a Nicole Neumann en Nosotros a la Mañana (El Trece). Cuando faltaba poco para terminar el programa, y cuando el clima se había puesto muy ameno, unas palabras direccionadas a la modelo dejaron a todos con la boca abierta.

"Nicole te quiero comer toda", dijo Tomás Dente, a través de su nuevo personaje, el Mago, que viene a reemplazar a la Ranita René que fue destruida por Borghi hace unas semanas. El ventrílocuo sorprendió a todos a través de su muñeco que "abrió el corazón" a la modelo.

"Nicole tenes novio", le preguntó el personaje a Neumann quien le contestó: "no me vas a sacar información". Luego los comentarios se multiplicaron de un lado y del otro, dejando trascender que algo hay pero nadie confirmó que la modelo tenga ocupado el corazón, pero tampoco libre.

Palo tras palo

"Mi futura novia". Con esas palabras el periodista Tomás Dente nuevamente posó su mirada sobre su compañera de equipo en Nosotros a la Mañana (El Trece), Nicole Neumann. El panelista, que en más de una ocasión reparó en los sensuales looks de su compañera, la miró con ojos particulares ante el vestuario que había elegido el viernes 25 de septiembre para ir al programa.

Aquel día, la modelo lució en el programa un vestido muy sexy, corto en seda en color rosado con puntilla negra. El vestuario elegido era muy liviano y marcaba las curvas de la rubia que se vio sorprendida cuando desde la otra punta del panel, su compañero reconoció que la estaba mirando mucho.

Dente destacó que el atuendo de Nicole parecía un camisón, lo que generó gran revuelo en el momento. "No estoy en camisón", le contestó ella con una sonrisa en el rostro. A lo que él contestó que este fin de semana irá a "entrenar con mi futura novia Nicky".

"¿En serio?", preguntó ella y agregó: "que seré tu futura novia no sabía". Luego él aclaró que ambos entrenarán en su casa con un complejo de proteínas que publicitan en el programa.

Hace un tiempo, En medio del programa en vivo, Tomás Dente reconoció que le costaba "mucho mirar a los ojos" a Nicole porque "vino, literalmente, en tetas". Es que la rubia había ido con un atuendo muy sensual que él no se lo dejó pasar.

"¿Cómo? No, no (..) Tengo un escote, pero no estoy desnuda, hay una tela. Está todo contenido y está todo agarrado", explicó la modelo quien fue definida por el panelista como "una bomba total".

"Me voy a replantear si ser solamente amigo de Niki", dijo por aquel entonces Dente.

El otro personaje... "enamorado de Sandrita"

El lunes 28 de septiembre, el simpático personaje de la Rana René que cobra vida con la voz de Tomas Dente, terminó convirtiéndose en un trapo roto. Faltando pocos minutos para terminar la emisión, el particular muñeco terminó destruido por Sandra Borghi que lo definió como "un trapo que atrasa todo".

"Estoy muy feliz porque estoy cerca de Sandrita. Sandrita te amo", comenzó expresando la ranita y luego agregó: "te quiero mucho, que Dios te bendiga Sandrita. Pollo quiero darle un besito a Sandrita".

En ese momento, Borghi tomó al títere y lo rompió al aire. "Según Tomas, esto a los chicos les gusta. Esto no es un animal, no tiene vida y es un trapo que tiene olor de verdad", comenzó diciendo la periodista quien luego detalló que la "rana está rota" y la definió como "una porquería, no sirve para nada".